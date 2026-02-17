El Centro Cultural Banreservas dedica su quinta temporada de teatro a Giovanny Cruz

La quinta temporada de teatro del Centro Cultural Banreservas, que este año rinde homenaje al teatrista, director y productor Giovanny Cruz, fue la razón por la que el importante edificación fue punto de encuentro.

Del 7 al 29 de marzo, en Santo Domingo y Santiago, ocho montajes de distintos géneros confirmarán que el teatro nacional es una atracción que se expande. Las funciones tendrán como sedes la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito y el propio Centro Cultural Banreservas, en ambas ciudades.

Como reconocimiento a una trayectoria que ha dialogado con la escena desde la dirección, la producción y la reflexión estética, el gran evento se ha dedicado a Cruz, quien durante el encuentro pronunció un discurso singular. Muy propio de su personalidad alegre.

"Recibir este homenaje del Banco de Reservas lo hago con absoluta humildad. Es honroso y tiene un significado adicional: es como si lo recibiera de mi propia familia", expresó.

También recordó que su primera cuenta en la entidad bancaria a los ocho años, de la mano de su padre. "Soy reserva desde chiquitito", dijo, provocando sonrisas cómplices.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/whatsapp-image-2026-02-17-at-80810-pm-6336ac50.jpeg Salvador Pérez Martínez, conocido como El Pera, introdujo el discurso del homenajeado. (SAMIL MATEO)

Luego la esencia de sus palabras se convirtieron en una declaración poética, en la que se confesó ser "adicto a la alegría", heredero de los griegos, de los taínos, del verbo que, vocando a Jorge Luis Borges, se descubre incluso en la lengua de los ciegos.

Citó a Dante Alighieri, a Khalil Gibran y dejó entrever que su teatro es, ante todo, una celebración de la palabra articulada, de la belleza como resistencia y de la alegría como postura ética.

Inspirando a nuevas generaciones

Del espacio también hizo uso Alieska Díaz, vicepresidente ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, subrayó que esta edición reconoce "una trayectoria sólida que ha aportado significativamente al teatro dominicano y continúa inspirando a nuevas generaciones".

La temporada, concebida por el productor y director Guillermo Cordero, ha evolucionado más allá de una simple cartelera. Él destacó que el proyecto no solo presenta obras, sino que acompaña a las compañías, estimula nuevos públicos y ofrece un espacio firme para la creación teatral dominicana.

Detalles del evento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/whatsapp-image-2026-02-17-at-80843-pm-5b474626.jpeg La producción junto a parte de los actores. (SAMIL MATEO)

En la Sala Ravelo se presentarán propuestas que transitan entre la introspección psicológica, la memoria histórica y la comedia como espejo social. Abrirá La gran depresión, del autor español Félix Sabroso, bajo la dirección de Indiana Brito y con actuaciones de Elvira Taveras y Lumy Lizardo.

Le seguirá El desahogo de una viuda, producción de Niurka Mota; Liborio, del dramaturgo César Sánchez Beras, a cargo de Teatro Guloya; y Mis tres suegras, comedia de Hugo Daniel Marcos dirigida por Josema Rodríguez.

En el Centro Cultural Banreservas de Santo Domingo, la programación estará orientada a públicos familiares y estudiantiles.

Las fábulas de Juan Niní, inspirada en textos de Juan Bosch; El camarón encantado, basada en un cuento de José Martí; y Para subir al cielo, de Anacaona Teatro, apuestan por el teatro de objetos y el lenguaje visual como herramientas formativas y sensibles.

En Santiago, el público podrá disfrutar de Emocionario y una adaptación de La Odisea, ambas con dramaturgia, dirección y actuación de Lorena Oliva, reafirmando el propósito de descentralizar la oferta y ampliar el alcance territorial de la temporada.