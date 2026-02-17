Paradisus Grand Cana listo para recibir The One Bridal Weekend 2026

Del 20 al 22 de febrero, Paradisus Grand Cana - All Suites se convertirá en el escenario de tercera edición de The One Bridal Weekend, una cita que trasciende la pasarela para convertirse en un espacio donde confluyen sueños, destino y creación.

Bajo la dirección estratégica del reconocido productor y consultor de moda Sócrates McKinney, la plataforma integra hospitalidad de alto nivel, talento creativo dominicano y extranjero, así como una agenda cuidadosamente diseñada para parejas que buscan convertir su boda en una experiencia memorable.

Para Mynor Espinoza, Managing Director de Hoteles Meliá en República Dominicana, el crecimiento del evento responde a una visión clara de posicionamiento y excelencia: "THE ONE Bridal Weekend se ha consolidado como una plataforma que celebra el talento y la innovación en la moda nupcial.

Para nosotros es un privilegio recibir en Paradisus Grand Cana a diseñadores que elevan esta experiencia y contar nuevamente con el liderazgo de Sócrates McKinney, clave en el prestigio alcanzado por el evento.

En Meliá no solo creamos eventos; concebimos experiencias que permanecen en la memoria. The One Bridal Weekend es una expresión natural de esa visión".

Por su lado, Sócrates McKinney enfatizó que "Esta nueva edición de The One consolida este hermoso proyecto en su ruta a la internacionalización. Por primera vez contaremos con una colección internacional en nuestra pasarela, la mexicana Vero Diaz".

La programación

Paradisus Grand Cana-Hotel Sede The One. (FUENTE EXTERNA)

Conversaciones cercanas con diseñadores y colecciones que marcan el ritmo de un fin de semana que explora identidad, tendencias, siluetas y, sin lugar a dudas, puro estilo.

La programación inicia con una cena privada en los Jardines de Pavilion y culmina con la esperada pasarela frente al Lago Central, donde cada colección está concebida para provocar emoción y revelar una mirada distinta sobre el "sí, acepto". Porque The One no es sólo moda: es estilo de vida.

En esta edición, el universo masculino toma fuerza con Wilson Alcéquiez y su colección Mixture, una propuesta que redefine la elegancia del novio contemporáneo. Texturas que dialogan, monocromías impecables y cortes atemporales que hablan de elegancia sin rigidez, fusionando lo clásico con lo moderno, posicionando el traje nupcial como símbolo de identidad y carácter.

A esta narrativa se suma Manuel Febrillet con Caballero Eterno, una colección que explora la dualidad del hombre contemporáneo desde una elegancia profunda y contenida, equilibrando fuerza y sensibilidad.

Con materiales refinados y una estética que dialoga entre lo clásico y lo actual, Febrillet articula una sastrería introspectiva que honra la tradición mientras impulsa la innovación, proyectando una masculinidad magnética y segura que trasciende el instante para convertirse en presencia.

La sensibilidad femenina encuentra una interpretación sofisticada en Michelle Reynoso, quien presenta Bridal Resort 2026, una colección que respira brisa marina y elegancia serena.

Inspirada en bodas frente al mar, apuesta por sedas naturales, organzas etéreas y encajes franceses que envuelven la silueta con ligereza y movimiento. Es la novia que elige el lujo sin exceso, que entiende la elegancia como una extensión de su esencia y que encuentra en el paisaje caribeño el escenario perfecto para decir sí.

Desde una perspectiva profundamente romántica, Joel Reyes presenta Sueños de Novia, una colección que eleva el vestido a la categoría de símbolo.

Inspirada en ese sueño silencioso que muchas mujeres comienzan a tejer desde la infancia, la propuesta despliega cristales que capturan la luz como destellos de esperanza:

Tonalidades blancas

Matices que equilibran fortaleza y ternura con elegancia

Cada diseño celebra la individualidad de quien lo lleva, entendiendo que el vestido no es solamente una pieza de moda, sino la materialización de un anhelo, la memoria de un sueño imaginado y la promesa visible de un nuevo comienzo.

A esta edición se suma como invitada internacional Vero Díaz Bridal, firma mexicana que ha conquistado el circuito nupcial latinoamericano con una propuesta que equilibra dramatismo y delicadeza. Tras su debut en México Bridal Fashion, la casa ha vestido a cientos de novias y ha proyectado su sello en editoriales y escenarios de alto perfil.

En The One, su participación promete un despliegue de alta costura donde la artesanía se vuelve protagonista, las siluetas estructuradas capturan la mirada y cada detalle minucioso dialoga con la luz, elevando la dimensión internacional del encuentro.

El Bridal Talk añade un matiz cercano y reflexivo, permitiendo a los asistentes descubrir los procesos creativos y la visión que marca las tendencias del 2026, sumando profundidad, consolidando el carácter humano y conversacional del evento.

Linett Rivera y Nadiuska Méndez (FUENTE EXTERNA)
Patricia Acosta y Henry Coradín. (FUENTE EXTERNA)
Evelyn Jiménez y Pedro Vargas. (FUENTE EXTERNA)

