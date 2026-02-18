AFP Crecer celebra misa de acción de gracias por su 25 aniversario

Héctor Rizek Sued, Rita Plá, Francisco Torres y Samir Rizek Sued durante la misa de acción de gracias por el 25 aniversario de AFP Crecer. ( FUENTE EXTERNA )

En el marco de la conmemoración de su 25 aniversario, AFP Crecer celebró una misa de acción de gracias como un espacio de gratitud y reflexión, reafirmando su compromiso con los afiliados y con el fortalecimiento del sistema previsional dominicano.

La eucaristía fue presidida por el reverendo Padre Geraldo Ramírez Paniagua en la Catedral Primada de las Américas, y reunió a directivos, colaboradores e invitados especiales, en una celebración que resalta los 25 años de trayectoria de AFP Crecer desde su fundación el 15 de febrero de 2001.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Francisco A. Torres, Superintendente de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), representantes de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y las principales Administradoras de Fondos de Pensiones del país.

Asimismo, la misa contó con la presencia de miembros del ámbito gubernamental, entidades reguladoras, gremios, aliados estratégicos, otros actores relevantes del sistema y los principales medios de comunicación, reflejando el reconocimiento y la relevancia de AFP Crecer dentro del ecosistema previsional nacional.

AFP Crecer, entidad que forma parte del ecosistema del Centro Financiero Crecer (CFC), ha impulsado bajo el liderazgo de Rita Plá, gerente general, una etapa de consolidación y evolución institucional enfocada en la cercanía, la innovación y la educación previsional, superando actualmente 1.56 millones de afiliados, lo que la posiciona como la segunda AFP con mayor número de afiliados del país.

"Estos 25 años representan un profundo compromiso con las personas que confían en nosotros. Acompañarlas a lo largo de su vida, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, con cercanía, excelencia y una visión de largo plazo, es una responsabilidad que asumimos con gratitud y convicción", expresó Rita Plá, gerente general de AFP Crecer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/foto-4-ingrid-garcia-giancarlo-objio-y-katherine-hache-nadal-954bcace.jpg Ingrid García, Giancarlo Objío y Katherine Hache Nadal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/foto-16-francisco-carrasco-ingrid-garcia-y-orlando-prieto-8664fb19.jpg Francisco Carrasco, Ingrid García y Orlando Prieto. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/foto-21-padre-geraldo-ramirez-paniagua-saluda-a-hector-rizek-sued-y-bethania-guerreo-de-rizek-entre-otros-474056a4.jpg Padre Geraldo Ramírez Paniagua, saluda a Héctor Rizek Sued y Bethania Guerreo de Rizek, entre otros. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Impacto social

A lo largo de su trayectoria, AFP Crecer ha ampliado su impacto social a través de programas de educación financiera y previsional, iniciativas de inclusión, soluciones digitales de vanguardia y alianzas estratégicas orientadas al desarrollo económico y social del país, así como mediante un voluntariado corporativo activo y comprometido.

A través de estas iniciativa ha impulsado acciones solidarias en comunidades vulnerables, promoviendo el bienestar social, la inclusión y la sostenibilidad ambiental.

La celebración de esta misa reafirma el propósito que ha guiado a AFP Crecer desde sus inicios: garantizar un futuro digno y seguro para cada afiliado, fortaleciendo una gestión previsional centrada en las personas, la confianza y la sostenibilidad a largo plazo.