Amadita Laboratorio Clínico presenta la campaña “Corazón Contento”

Amadita Laboratorio Clínico desarrolla por tercer año consecutivo su campaña “Corazón Contento", acción que viene acompañada de mensajes educativos y recomendaciones prácticas de prevención cardiovascular a cargo del doctor Luis Alberto Castillo. ( FUENTE EXTERNA )

Febrero es reconocido como el mes del amor y la amistad, pero también como un período clave para reforzar la concienciación sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial y en la República Dominicana.

En este contexto, y comprometido con la promoción de la salud preventiva, Amadita Laboratorio Clínico desarrolla por tercer año consecutivo su campaña “Corazón Contento”, orientada a educar, acompañar y motivar a la población a conocer y cuidar activamente la salud de su corazón.

En esta edición, la iniciativa tiene como objetivos fortalecer la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes, sensibilizar la población sobre la importancia del chequeo anual para salvaguardar la salud del corazón y contribuir a la reducción de eventos cardiovasculares mediante diagnósticos oportunos.

Muchas de estas condiciones pueden evolucionar de manera silenciosa, por lo que una evaluación preventiva a tiempo puede marcar una diferencia significativa en la calidad y expectativa de vida.

Novedades de esta iniciativa

Como parte de las novedades de este año, durante el mes de febrero Amadita ha instalado una “Estación de Vida” en espacios de alto flujo, como parques de recreación, centros comerciales y tiendas por departamentos, donde se ofrecen chequeos básicos gratuitos, realizados por un médico general debidamente autorizado.

Este chequeo incluye toma de signos vitales y mediciones de presión arterial, peso, índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa corporal.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el chequeo, los participantes recibirán orientación sobre las analíticas clínicas recomendadas para evaluar con mayor profundidad su salud cardiovascular.

Esta acción viene acompañada de mensajes educativos y recomendaciones prácticas de prevención cardiovascular a cargo del doctor Luis Alberto Castillo, cardiólogo–ecocardiografista, quien refuerza la importancia de conocer los factores de riesgo y adoptar hábitos de vida saludables.

“En República Dominicana, las enfermedades cardiovasculares continúan entre las principales causas de muerte; sin embargo, una proporción importante de estos eventos puede prevenirse si identificamos a tiempo la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes y otros factores de riesgo”, destacó el doctor Castillo.

“Iniciativas como Corazón Contento acercan la prevención a la vida cotidiana y demuestran que un chequeo oportuno es una herramienta esencial para proteger la salud del corazón”, agregó.

Bajo el lema “Te lo decimos de corazón” y el mensaje “Ojos que no ven, corazón que se pone en peligro”, Amadita invita a la población a tomar decisiones informadas sobre su bienestar, recordando que la prevención es una forma de cuidado personal y familiar.

Además, pone a disposición un portafolio completo de pruebas diagnósticas orientadas a la prevención y el seguimiento de enfermedades del corazón, entre las que se incluye el panel lipídico, la glicemia en ayunas, la hemoglobina glicosilada (HbA1c), el perfil renal, el perfil hepático y los marcadores inflamatorios, entre otros estudios fundamentales para identificar factores de riesgo y respaldar la toma de decisiones médicas informadas.

Con más de 75 sucursales a nivel nacional y soluciones diagnósticas confiables, Amadita Laboratorio Clínico reafirma su compromiso de actuar como un aliado integral de bienestar, acompañando a las personas con información oportuna y servicios que contribuyen a una mejor calidad de vida.

A través de “Corazón Contento”, la institución invita a la población a aprovechar las facilidades disponibles durante febrero e incorporar los chequeos cardiovasculares a su rutina de cuidado de la salud.

Para conocer los lugares y fechas de la Estación de Vida, los interesados pueden visitar las redes sociales @amaditalab o acceder a la página web de Amadita.