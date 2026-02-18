La dieta mediterránea llega a RD con la apertura del restaurante y pizzería Donna Fugata

Gianluca Starace, Daymil Clavier, Antonella Voza y Nello Pinzaglia participan en la celebración de la apertura de Donna Fugata. ( FUENTE EXTERNA )

El restaurante y pizzería Donna Fugata celebró con gran entusiasmo la inauguración de sus espacios en Santo Domingo, en la Av. Sarasota esquina C/ Robles N9.

Este proyecto nace con la misión de acercar al público dominicano a la riqueza de la cultura gastronómica mediterránea, una tradición reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial gracias a su valor histórico, nutricional y social.

Con esta apertura, Donna Fugata busca ofrecer una experiencia culinaria única que combina autenticidad, sabor y el legado de una cocina que ha trascendido fronteras y generaciones.

La dieta mediterránea no es solo un estilo de alimentación, sino una forma de vida que celebra la frescura de los ingredientes, la tradición de compartir en la mesa y el respeto por la naturaleza.

Aceites de oliva, pescados, vegetales, hierbas aromáticas y vinos se convierten en protagonistas de una experiencia culinaria que ha trascendido fronteras y generaciones.

La cocina de Donna Fugata está liderada por la Chef Antonella Voza (Cuoca Strapazzata), italiana apasionada por la buena mesa y la tradición culinaria, cuyo enfoque se centra en utilizar siempre materias primas de calidad y en representar la cultura gastronómica en cada plato.

Su propuesta combina la esencia mediterránea con un toque contemporáneo, creando experiencias culinarias que celebran la autenticidad y la innovación. Cada preparación busca transmitir la historia y el carácter de la cocina italiana, adaptada con creatividad para sorprender y deleitar a los comensales.

Velada única

Los asistentes a la inauguración de Donna Fugata disfrutaron de una velada única, marcada por la presentación de su concepto de cultura gastronómica mediterránea y la degustación de productos que reflejan la esencia de esta tradición culinaria. La celebración incluyó un brindis especial junto a La Vinería, creando un ambiente festivo y acogedor.

Además, la participación de Petroantillana y Almacenes Elías como patrocinadores aportó un valor adicional a esta experiencia, sumándose a una noche dedicada a los sabores, la convivencia y las tradiciones que inspiran a Donna Fugata.

"Traer a República Dominicana la dieta mediterránea, recientemente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, es para nosotros un compromiso cultural y gastronómico. Por ello contamos con la presencia de una chef italiana de prestigio internacional, embajadora de esta tradición en su lugar de origen", expresaron sus ejecutivos.

Además, agradecieron a todos los que nos dijeron presente en este inicio especial. “Es un honor compartir la cultura mediterránea con ustedes e invitarlos a seguir siendo parte de la familia de Donna Fugata".

Donna Fugata reafirma su compromiso de ofrecer a Santo Domingo una propuesta gastronómica auténtica, innovadora y culturalmente enriquecedora, que invita a descubrir y vivir la dieta mediterránea en toda su expresión.