La dieta mediterránea llega a RD con la apertura del restaurante y pizzería Donna Fugata

Esta propuesta gastronómica busca ofrecer una experiencia culinaria única que combina autenticidad, sabor y el legado de una cocina internacional

    La dieta mediterránea llega a RD con la apertura del restaurante y pizzería Donna Fugata
    Gianluca Starace, Daymil Clavier, Antonella Voza y Nello Pinzaglia participan en la celebración de la apertura de Donna Fugata. (FUENTE EXTERNA)

    El restaurante y pizzería Donna Fugata celebró con gran entusiasmo la inauguración de sus espacios en Santo Domingo, en la Av. Sarasota esquina C/ Robles N9.

    Este proyecto nace con la misión de acercar al público dominicano a la riqueza de la cultura gastronómica mediterránea, una tradición reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial gracias a su valor histórico, nutricional y social. 

    Con esta apertura, Donna Fugata busca ofrecer una experiencia culinaria única que combina autenticidad, sabor y el legado de una cocina que ha trascendido fronteras y generaciones.

    Ellis Terrero, Grace Frometa, Alexandra Vidal, Camila Suarez y Ryan Terrero.
    Ellis Terrero, Grace Frometa, Alexandra Vidal, Camila Suarez y Ryan Terrero. (FUENTE EXTERNA)
    Alexandra Vidal y Camila Suarez.
    Alexandra Vidal y Camila Suarez. (FUENTE EXTERNA)
    Ashley Galvez y Citlally Hernández.
    Ashley Galvez y Citlally Hernández. (FUENTE EXTERNA)
    Aurora Reparato y Maria Jiménez.
    Aurora Reparato y Maria Jiménez. (FUENTE EXTERNA)
    Bernando Rodríguez y Ileana Pacheco.
    Bernando Rodríguez y Ileana Pacheco. (FUENTE EXTERNA)

      La dieta mediterránea no es solo un estilo de alimentación, sino una forma de vida que celebra la frescura de los ingredientes, la tradición de compartir en la mesa y el respeto por la naturaleza.

      Aceites de oliva, pescados, vegetales, hierbas aromáticas y vinos se convierten en protagonistas de una experiencia culinaria que ha trascendido fronteras y generaciones. 

      La cocina de Donna Fugata está liderada por la Chef Antonella Voza (Cuoca Strapazzata), italiana apasionada por la buena mesa y la tradición culinaria, cuyo enfoque se centra en utilizar siempre materias primas de calidad y en representar la cultura gastronómica en cada plato.

      Su propuesta combina la esencia mediterránea con un toque contemporáneo, creando experiencias culinarias que celebran la autenticidad y la innovación. Cada preparación busca transmitir la historia y el carácter de la cocina italiana, adaptada con creatividad para sorprender y deleitar a los comensales.

      Velada única

      Los asistentes a la inauguración de Donna Fugata disfrutaron de una velada única, marcada por la presentación de su concepto de cultura gastronómica mediterránea y la degustación de productos que reflejan la esencia de esta tradición culinaria. La celebración incluyó un brindis especial junto a La Vinería, creando un ambiente festivo y acogedor.

      Además, la participación de Petroantillana y Almacenes Elías como patrocinadores aportó un valor adicional a esta experiencia, sumándose a una noche dedicada a los sabores, la convivencia y las tradiciones que inspiran a Donna Fugata.

      "Traer a República Dominicana la dieta mediterránea, recientemente reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial, es para nosotros un compromiso cultural y gastronómico. Por ello contamos con la presencia de una chef italiana de prestigio internacional, embajadora de esta tradición en su lugar de origen", expresaron sus ejecutivos.

      Además, agradecieron a todos los que nos dijeron presente en este inicio especial. “Es un honor compartir la cultura mediterránea con ustedes e invitarlos a seguir siendo parte de la familia de Donna Fugata".

      Donna Fugata reafirma su compromiso de ofrecer a Santo Domingo una propuesta gastronómica auténtica, innovadora y culturalmente enriquecedora, que invita a descubrir y vivir la dieta mediterránea en toda su expresión.

