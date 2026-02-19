Dan el primer picazo para construir Centro Gastronómico de la Universidad de La Romana

Autoridades del Clúster Turístico La Romana–Bayahibe, UniRomana y Funiber realizan el primer picazo del Centro Gastronómico Internacional, obra destinada a formar talento en alta cocina y fortalecer la oferta turística de la región. ( FUENTE EXTERNA )

El Clúster Turístico La Romana-Bayahibe (CTRB) valoró la realización del

del

Internacional como un paso

decisivo para el

del destino.

La entidad destacó que esta iniciativa representa un paso decisivo para el fortalecimiento estructural de La Romana–Bayahibe, al incrementar la capacidad formativa local en un área clave como la gastronomía de alto nivel y la especialización técnica en Alimentos y Bebidas (A&B).

El proyecto es impulsado por la Universidad de La Romana (UniRomana) en alianza con la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) y responde a los resultados de un análisis sectorial reciente, que identificó la alta gastronomía y las tendencias culinarias internacionales como una de las áreas de mayor crecimiento y demanda, especialmente en el sector hotelero.

En ese sentido, el centro busca formar talento especializado, cerrar brechas técnicas y elevar los estándares profesionales del destino.

El presidente del CTRB, Andrés Fernández, afirmó que la inversión en educación especializada es clave para el desarrollo turístico. "Fortalecer el capital humano impacta directamente en la calidad del servicio, en la diferenciación de nuestra oferta y en la sostenibilidad de nuestro crecimiento turístico", expresó.

De su lado, el rector de UniRomana, Jorge Álvarez-Cascos, explicó que el centro surge para atender las necesidades del mercado regional. "Formamos profesionales con competencias para la producción, gestión y consultoría alimentaria, sustentados en una base técnica rigurosa", indicó.

Agregó que desde 2025 la universidad forma parte del Clúster Turístico La Romana Bayahibe, lo que fortalece el vínculo entre la academia y el sector productivo.

Con el inicio de esta obra, La Romana avanza hacia un modelo de desarrollo turístico basado en la formación especializada, la innovación y el fortalecimiento de su cadena de valor gastronómica.

Inversión e infraestructura

El Centro Gastronómico Internacional contempla una inversión superior a US$2.5 millones y una infraestructura de aproximadamente 2,400 metros cuadrados. Tendrá capacidad para 130 personas por turno e incluirá 15 cocinas docentes, 15 estaciones de repostería y 15 de panificación, además de un auditorio con capacidad para 85 personas.

El proyecto también contempla acuerdos de becas y pasantías con cadenas hoteleras internacionales, entre ellas Hyatt Hotels Corporation, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad y elevar el nivel profesional del sector gastronómico en la región.