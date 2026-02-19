Kalma llega a Santo Domingo, una experiencia transformadora de yoga y pilates

El nuevo estudio de yoga y pilates fundado por Dominique Barkhausen junto a Mariana Mata, Kalma abre oficialmente sus puertas en Santo Domingo con una propuesta que integra movimiento consciente, bienestar integral y comunidad, alineada con las más recientes tendencias internacionales.

Bajo el concepto de Infrared Hot Yoga & Pilates, Kalma introduce en República Dominicana una experiencia moderna de bienestar que utiliza calor infrarrojo para mejorar la circulación, aumentar la flexibilidad, activar los músculos y apoyar los procesos naturales de desintoxicación del cuerpo, todo mientras promueve una profunda sensación de relajación.

El estudio también ofrece clases regulares sin calor, así como opciones especialmente diseñadas para niños y mujeres embarazadas.

Uno de los pilares de Kalma es su enfoque en la conexión y la comunidad. Sus clases multinivel permiten que cada persona adapte la práctica a su propio cuerpo y ritmo, en disciplinas como Pilates Sculpt y Yoga estilo Vinyasa, impartidas desde una visión contemporánea, dinámica y accesible.

Conexión integral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/2-dominique-barkhausen-y-mariana-mata-5c890b4d.jpg Dominique Barkhausen y Mariana Mata. (FUENTE EXTERNA)

Cada sesión invita a los estudiantes a conectar con la respiración, conocer mejor su cuerpo y desconectarse del ruido externo, saliendo con una sensación renovada de equilibrio físico y mental.

Más allá de las clases, Kalma se concibe como un espacio versátil para:

Retiros

Eventos privados

Celebraciones

Con esto se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan un estilo de vida más consciente.La frase que recibe a cada visitante al ingresar lo resume todo: "You made it", un recordatorio de que cada práctica es un logro personal.

Las clases se imparten de lunes a domingo, con horarios que se actualizan semanalmente y pueden consultarse y reservarse a través de la aplicación Mindbody.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/6-estudio-kalma-19c8b3b1.jpg Estudio Kalma (FUENTE EXTERNA)