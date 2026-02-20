Hodelpa Hospitality celebró su Encuentro de Líderes 2026 bajo el lema "Líderes Innovadores"

Jessica Aja Franco y Angel Hernández participaron en la actividad de Hodelpa Hospitality. ( FUENTE EXTERNA )

Hodelpa Hospitality realizó su tradicional Encuentro de Líderes, un espacio que reúne a sus líderes en distintos niveles de gestión de todas sus propiedades para alinear la visión del año y fortalecer la cultura organizacional que distingue a la cadena.

En esta edición 2026, el encuentro se desarrolló bajo el lema "Líderes Innovadores", una invitación a integrar la innovación como una forma de pensar, decidir y actuar en cada nivel de la organización.

Más allá de la tecnología, el enfoque estuvo centrado en cómo evolucionar procesos, experiencias y modelos de servicio sin perder la esencia de hospitalidad que caracteriza a la operadora.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/equipo-comercial-de-hodelpa-hospitality-4e42323f.jpg Equipo Comercial de Hodelpa Hospitality. (FUENTE EXTERNA)

Durante la apertura, el señor Ángel Hernández, presidente ejecutivo de Hodelpa Hospitality, destacó que innovar implica convertir las ideas en acción y asumir el cambio con propósito, entendiendo que el huésped evoluciona constantemente y exige propuestas de valor cada vez más diferenciadas.

Este enfoque responde a la visión estratégica de Hodelpa Hospitality de consolidarse como un punto de referencia y liderazgo operativo dentro del turismo dominicano, estableciendo nuevos estándares en gestión hotelera estratégica, inteligencia comercial y excelencia en el servicio.

Agenda del evento

La jornada contó con la destacada participación del reconocido coach de liderazgo, el señor Kendrith Rodríguez, fundador de Inspirax, una firma especializada en capacitación organizacional y cuya metodología basada en conexión, transformación y resultados generó espacios de reflexión estratégica y dinámicas colaborativas enfocadas en potenciar el desempeño de los equipos.

A través de sesiones interactivas, análisis de tendencias del sector y conversaciones de alto nivel entre los líderes de las distintas propiedades, la cadena reafirmó su compromiso de continuar elevando los estándares de servicio, fortaleciendo el talento interno y consolidando su posicionamiento como uno de los grupos hoteleros referentes en la República Dominicana.

El Encuentro de Líderes 2026 marca el punto de partida para un año orientado a la ejecución estratégica, la excelencia operacional y el desarrollo de equipos capaces de generar impacto desde la innovación consciente, manteniendo como eje central la calidez humana que define a Hodelpa Hospitality.