Santiago enciende la pasión del cigarro con el XVIII Festival Procigar

Santiago de los Caballeros, reconocida como la capital mundial del cigarro, volvió a convertirse en el epicentro global del cigarro premium con la celebración de la primera gran noche del XVIII Festival Procigar.

Esta edición contó con la asistencia del presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien se sumó a la apertura oficial del evento más importante de la industria dominicana del cigarro y ha sido un aliado clave en su impulso y fortalecimiento constante.

El festival, organizado por la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), reúne a productores, master blenders, distribuidores y aficionados provenientes de más de 40 países, reafirmando el liderazgo del país como principal exportador de cigarros premium del mundo.

El Festival Procigar no es solo un evento. Es una experiencia exclusiva, única e inolvidable que combina la cercanía con el arte de crear cigarros, entretenimiento y una amplia selección de cigarros premium. A través de esta plataforma, Procigar continúa promoviendo la industria del cigarro dominicano y fortaleciendo su posicionamiento internacional.

Durante estos días, los participantes forman parte de un circuito de visitas simultáneas a las más reconocidas fábricas de cigarros y campos de tabaco de la región, donde conocen de primera mano el proceso que transforma la hoja en verdaderas obras maestras.

Además, el festival integra experiencias culturales y recorridos que resaltan los atractivos de la República Dominicana, ofreciendo una vivencia integral que conecta tradición, turismo e industria. Cada jornada culmina con una gran cena donde alrededor de mil invitados nacionales e internacionales celebran la excelencia del tabaco dominicano.

La cena de bienvenida, inspirada este año en el cacao como hilo conductor de la experiencia, presente en la propuesta gastronómica, en los postres y licores y en los detalles que ambientaron la velada, marcó oficialmente el inicio de la agenda social del festival.

Esta velada simboliza el reencuentro de los apasionados del cigarro que cada año se dan cita en Santiago, así como la bienvenida a quienes se integran por primera vez a esta celebración internacional. En un ambiente cuidadosamente curado, el aroma de los mejores cigarros se mezcló con notas de cacao y la calidez del reencuentro.

La presencia del presidente Abinader no solo subrayó la relevancia económica y social de la industria del cigarro para el país, sino también el respaldo firme que ha brindado a su desarrollo, reconociendo su impacto en la generación de empleos, el crecimiento de las exportaciones y el dinamismo de las zonas francas y comunidades productoras.

Con esta primera gran noche, el XVIII Festival Procigar reafirma su papel como plataforma internacional para exhibir la pasión, el legado y la excelencia consolidando al país como líder mundial en la producción de cigarros premium.

