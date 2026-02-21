×
Quinceañera
Quinceañera

Celebran quinceaños colectivo para 21 jóvenes de Las Cañitas

La celebración contó con la participación de figuras como Jatnna Tavárez, Vakeró, Maffio y Mozart La Para

    Expandir imagen
    Celebran quinceaños colectivo para 21 jóvenes de Las Cañitas
    21 niñas celebran sus quinceaños gracias a "Cumpleaños Mágico de Ensueño" (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

    Este sábado, 21 adolescentes residentes en el sector Las Cañitas, en Santo Domingo, pudieron experimentar, junto a familiares y allegados, la alegría de celebrar sus quinceaños, como parte de la iniciativa "Cumpleaños Mágico de Ensueño".

    El proyecto es impulsado por la periodista Rose Mary Santana, junto a las empresarias Yurelkys Hernández Gil y sus hijas Adialys y Adelie Pol Hernández.

    El acto, que se realizó en la parroquia Ascensión del Señor, buscó llevar alegría a las adolescentes que residen en zonas vulnerables, además de mostrarles que el lugar donde nacieron no limita los espacios hasta donde pueden llegar.

    En el evento participaron figuras como Jatnna Tavárez, encargada de dirigir la ceremonia, y artistas como Vakeró, Maffio y Mozart La Para, quienes animaron la celebración.

    Expandir imagen
    Las empresarias Yurelkys y Adelie Hernández, Rose Mary Santana, junto a su equipo
    Las empresarias Yurelkys y Adelie Hernández, Rose Mary Santana, junto a su equipo (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    Quienceañeras e invitados
    Quienceañeras e invitados (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
    Expandir imagen
    Alfredo Hernández, CEO de Tripulantes VIP junto a Jatnna Tavareztripulantes vip
    Alfredo Hernández, CEO de Tripulantes VIP junto a Jatnna Tavareztripulantes vip (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

      Las jóvenes festejadas son Rainielis de la Cruz, Nashla Manzanillo, Wilmelin Feliz, Odil Meran, Kimberly Perez, Naomi Figueroa, Luisanny Polanco, Marianny Villafaña y Evangely de Jesus.

      También Odett Santana, Winifer Santos, Smarjony Sanchez, Marianny Pichardo, Marleni Sosa, Arianny Lantigua, Crisamaily Ventura, Digmary Mejia, Keishaly Alexandra, Ilianiny Feliz, Crilena de la Cruz y Angely Cristal Pérez.

      Expandir imagen
      Mozart la para, Vakeró y Maffio, junto a las quinceañeras
      Mozart la para, Vakeró y Maffio, junto a las quinceañeras (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
      Expandir imagen
      Maffio, Vakeró y Mozart la para
      Maffio, Vakeró y Mozart la para (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
      Expandir imagen
      Jatnna Tavarez junto al padre Marcelino Mieses Salas
      Jatnna Tavarez junto al padre Marcelino Mieses Salas (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

        Tanto los familiares como las quinceañeras expresaron su agradecimiento por la oportunidad de celebrar sus quince años, una de las etapas más importantes en la vida de las jóvenes.

        Las festejadas realizaron dos bailes para los presentes antes de iniciar las presentaciones de los artistas invitados.

        Expandir imagen
        Las 21 quinceañeras
        Las 21 quinceañeras (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)
        Expandir imagen
        Cumpleañeras bailando el vals
        Cumpleañeras bailando el vals (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

          Apoyo institucional 

          "Cumpleaños Mágico de Ensueño" contó con el respaldo de diversas entidades, como la Universidad del Caribe (Unicaribe), el Banco de Reservas y la parroquia Ascensión del Señor, entre otras.

          • Santana indicó que, aunque la organización de la actividad no fue fácil, tuvo la motivación para continuar. Asimismo, resaltó que el éxito del evento se debió a las personas que contribuyeron a su concreción.

          Durante la fiesta colectiva, la empresa Tripulante VIP regaló tres becas para la capacitación como tripulante de cabina a las quinceañeras.

            Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, por la UASD.