Celebran quinceaños colectivo para 21 jóvenes de Las Cañitas

21 niñas celebran sus quinceaños gracias a "Cumpleaños Mágico de Ensueño"

Este sábado, 21 adolescentes residentes en el sector Las Cañitas, en Santo Domingo, pudieron experimentar, junto a familiares y allegados, la alegría de celebrar sus quinceaños, como parte de la iniciativa "Cumpleaños Mágico de Ensueño".

El proyecto es impulsado por la periodista Rose Mary Santana, junto a las empresarias Yurelkys Hernández Gil y sus hijas Adialys y Adelie Pol Hernández.

El acto, que se realizó en la parroquia Ascensión del Señor, buscó llevar alegría a las adolescentes que residen en zonas vulnerables, además de mostrarles que el lugar donde nacieron no limita los espacios hasta donde pueden llegar.

En el evento participaron figuras como Jatnna Tavárez, encargada de dirigir la ceremonia, y artistas como Vakeró, Maffio y Mozart La Para, quienes animaron la celebración.

Las empresarias Yurelkys y Adelie Hernández, Rose Mary Santana, junto a su equipo
Quienceañeras e invitados
Alfredo Hernández, CEO de Tripulantes VIP junto a Jatnna Tavareztripulantes vip

Las jóvenes festejadas son Rainielis de la Cruz, Nashla Manzanillo, Wilmelin Feliz, Odil Meran, Kimberly Perez, Naomi Figueroa, Luisanny Polanco, Marianny Villafaña y Evangely de Jesus.

También Odett Santana, Winifer Santos, Smarjony Sanchez, Marianny Pichardo, Marleni Sosa, Arianny Lantigua, Crisamaily Ventura, Digmary Mejia, Keishaly Alexandra, Ilianiny Feliz, Crilena de la Cruz y Angely Cristal Pérez.

Mozart la para, Vakeró y Maffio, junto a las quinceañeras
Maffio, Vakeró y Mozart la para
Jatnna Tavarez junto al padre Marcelino Mieses Salas

Tanto los familiares como las quinceañeras expresaron su agradecimiento por la oportunidad de celebrar sus quince años, una de las etapas más importantes en la vida de las jóvenes.

Las festejadas realizaron dos bailes para los presentes antes de iniciar las presentaciones de los artistas invitados.

Las 21 quinceañeras
Cumpleañeras bailando el vals

Apoyo institucional

"Cumpleaños Mágico de Ensueño" contó con el respaldo de diversas entidades, como la Universidad del Caribe (Unicaribe), el Banco de Reservas y la parroquia Ascensión del Señor, entre otras.

Santana indicó que, aunque la organización de la actividad no fue fácil, tuvo la motivación para continuar. Asimismo, resaltó que el éxito del evento se debió a las personas que contribuyeron a su concreción.

Durante la fiesta colectiva, la empresa Tripulante VIP regaló tres becas para la capacitación como tripulante de cabina a las quinceañeras.

