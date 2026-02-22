Asoendo realiza un evento para transformar vidas

Pacientes y especialistas que participaron de la actividad. ( FUENTE EXTERNA )

La endometriosis puede diagnosticarse de manera oportuna y no debe limitar la vida de ninguna mujer. Con información adecuada, acompañamiento y un equipo médico integral, es posible florecer a pesar de vivir con esta condición que afecta a millones de mujeres en todo el mundo.

Obtener un diagnóstico de endometriosis puede tomar hasta 10 años y requerir la consulta con entre 4 y 7 médicos, una realidad que evidencia la urgencia de generar mayor conciencia.

Lejos de ser "solo dolor menstrual", la endometriosis puede comprometer órganos vitales, la fertilidad, la salud gastrointestinal y el bienestar emocional, impactando directamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Desde 2018, la Asociación Dominicana de Endometriosis (ASOENDO), una entidad creada por y para pacientes, trabaja para transformar la vida de las pacientes a través de información confiable, orientación médica y acompañamiento continuo.

Su labor no solo beneficia a las mujeres diagnosticadas, sino que también involucra a médicos, familiares y al entorno cercano, promoviendo un abordaje más humano, empático e integral.

"La comunidad que se crea alrededor de Asoendo permite que las pacientes no se sientan solas ni invisibles", destaca la asociación, que impulsa la necesidad de implementar un modelo de atención multidisciplinario que integre ginecología, fertilidad, nutrición, psicología, salud sexual, así como acompañamiento legal y laboral.

Cada paciente es distinta, por lo que los especialistas deben brindar guías personalizadas que les permitan tomar decisiones informadas y recuperar su calidad de vida.

En este contexto, el próximo 14 de marzo, de 9:00 am a 4:00 pm, en el Auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), Asoendo realizará por tercer año consecutivo su Tercera Jornada de Conferencia para Pacientes Endo360, bajo la temática "Florecer en la endometriosis".

Especialistas internacionales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/asoendo-2025-1-322aea74.jpg Equipo Asoendo. (FUENTE EXTERNA)

El encuentro reunirá especialistas nacionales e internacionales y estará dirigido a pacientes, familiares y personas interesadas en comprender mejor esta condición.

Entre los especialistas internacionales invitados participarán el Dr. José Eugenio Colón, el Dr. Miguel Luna, la Lic. Ariadna López y la Dra. Ana Sierra, quienes compartirán conocimientos actualizados sobre diagnóstico, abordaje clínico, nutrición especializada y manejo quirúrgico avanzado de la enfermedad.

A nivel nacional, el evento contará con la participación del Dr. Raúl Sánchez.

Dr. Raúl Sánchez, la Lic. Mariel Zimmerman, la Dra. Mirtha de León y la Lic. Clara Sánchez. Asimismo, participarán las especialistas en seguridad social, leyes y recursos humanos Gianna D´ Oleo, Jennifer Ricart y Mabel Troncoso, quienes abordarán aspectos legales, laborales y de protección social vinculados a la condición.

Durante la jornada, se compartirán testimonios reales de mujeres que demuestran que una enfermedad que puede causar dolor incapacitante no debe definir ni limitar los sueños, proyectos ni relaciones. Las pacientes pueden estudiar, trabajar, emprender, formar una familia y construir una vida plena.

Este año, tres artistas dominicanos se han sumado a la causa creando diseños exclusivos para franelas de concientización. Estas estarán a la venta y los fondos recaudados apoyarán las iniciativas que Asoendo desarrolla durante todo el año, convirtiendo el arte en conciencia y apoyo real.