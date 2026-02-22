Asystec participa en evento de líderes internacionales

En aras de seguir educando y actualizando a todos sus clientes en el área de Ciberseguridad, el ingeniero Raymond Marcelino, CEO de Asystec, participó juntos a sus aliados y líderes internacionales del Check Point en el Partner event SKO 2026, celebrado en Denver, Colorado.

Marcelino participó en las presentaciones de los cuatro nuevos pilares de la empresa, se reunió con los lideres de Latinoamérica y manifestó su satisfacción de poder realizar una conversación con el líder de la empresa, su CEO Nadav Zafrir, en el Colorado Convention Center.

Iniciativas estratégicas

Aquí también se trataron temas como el roadmap de soluciones, estrategias y crecimiento en el país y la región, fortaleciendo y ampliando los lazos de negocios entre ambas empresas.

Además, se trató la importancia del apoyo a nivel ejecutivo y los lideres y representantes locales de la marca, cuya sinergia, apoyo, trabajo en equipo, fortalezas y la alta accesibilidad a sus líderes, han permitido un crecimiento sostenido y exponencial en los últimos anos a nivel del territorio, lo que ha sido un ejemplo para la región.

También resaltó la fuerte cultura de colaboración entre Check Point y Asystec y la disposición constante y acompañamiento de la marca y sus representantes locales a las iniciativas estratégicas que permiten construir una relación de confianza a largo plazo para el beneficio de la industria y del país.

Sobre la empresa

Asystec es una alternativa innovadora e integral que se ajusta a las necesidades específicas de grandes, medianas y pequeñas empresas (PYMES).

Apoya las estrategias de negocio de compañías de todos los sectores, bajo un esquema que permite reducir el riesgo y prevenir el fraude.

Además, cuentan con un equipo de trabajo con la certificación y la experiencia necesarias para brindar consultoría y deployment de soluciones de TI, que se alinean con los estándares internacionales.