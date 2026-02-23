Adocose celebra su X congreso

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) celebró su X congreso , bajo el lema "Más Allá del Riesgo: Innovar con Propósito".

Fortalecer la gestión de riesgos

El cumplimiento normativo

La visión estratégica del mercado asegurador

Julio César Valentín, Superintendente de Seguros, destacó el papel esencial que desempeñan los corredores como garantes de confianza en el sistema.

Aliados

"Los corredores de seguros no representan otro interés que asesorar, acompañar y llevar confianza a los asegurados, no responden a ningún otro interés", afirmó.

Por su parte, el presidente de Adocose, Richard Ros, subrayó la evolución acelerada del gremio en los últimos años, resaltando que hoy cuentan con múltiples herramientas para fortalecer el ejercicio profesional de sus miembros y elevar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes.

En tanto, Zaidé Alba, líder del Congreso, enfatizó que pertenecer al sector asegurador aporta confianza y convierte a los corredores en un verdadero aliado estratégico de defensa para los asegurados. Señaló que el encuentro busca generar reflexiones profundas que impulsen la prestación de servicios con mayor calidad, ética y compromiso.

La actividad se llevó a cabo en el Hotel Jaragua Santo Domingo, con la participación de empresarios y líderes de corredores de seguros de todo el país, reafirmando el compromiso del gremio con la innovación, la capacitación y el fortalecimiento institucional del sector asegurador dominicano.