Adocose celebra su X congreso

El evento reunió a 12 expositores y panelistas nacionales e internacionales

    Expandir imagen
    Adocose celebra su X congreso
    Eric Lembcke, Kalys Bautista, Manuel José Matos, Zaide Alba, Richard Ros, Sadia Jorge Campos, Gabino Ángeles y Héctor Álvarez. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (Adocose) celebró su X congreso , bajo el lema "Más Allá del Riesgo: Innovar con Propósito".

    El evento reunió a 12 expositores y panelistas nacionales e internacionales, quienes compartieron experiencias, tendencias y buenas prácticas orientadas a:

    • Fortalecer la gestión de riesgos
    • El cumplimiento normativo
    • La visión estratégica del mercado asegurador

    Julio César Valentín, Superintendente de Seguros, destacó el papel esencial que desempeñan los corredores como garantes de confianza en el sistema. 

    Aliados

    "Los corredores de seguros no representan otro interés que asesorar, acompañar y llevar confianza a los asegurados, no responden a ningún otro interés", afirmó.

    Por su parte, el presidente de Adocose, Richard Ros, subrayó la evolución acelerada del gremio en los últimos años, resaltando que hoy cuentan con múltiples herramientas para fortalecer el ejercicio profesional de sus miembros y elevar la calidad del servicio que ofrecen a sus clientes.

    En tanto, Zaidé Alba, líder del Congresoenfatizó que pertenecer al sector asegurador aporta confianza y convierte a los corredores en un verdadero aliado estratégico de defensa para los asegurados. Señaló que el encuentro busca generar reflexiones profundas que impulsen la prestación de servicios con mayor calidad, ética y compromiso.

    La actividad se llevó a cabo en el Hotel Jaragua Santo Domingo, con la participación de empresarios y líderes de corredores de seguros de todo el país, reafirmando el compromiso del gremio con la innovación, la capacitación y el fortalecimiento institucional del sector asegurador dominicano. 

    Expandir imagen
     Andrés Mejía, Julio César Valentín Jiminián , José Zapata y Rafael Nolasco
    Andrés Mejía, Julio César Valentín Jiminián , José Zapata y Rafael Nolasco (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Laura Peña Izquierdo y Ricardo Feris Paiewonsky
    Laura Peña Izquierdo y Ricardo Feris Paiewonsky (FUENTE EXTERNA)
