Mapfre presenta su nueva imagen corporativa

Mapfre se renueva y presenta sus novedades durante su importante evento "Celebrando Logros 2026".

Las palabras centrales fueron pronunciadas por Andrés Mejía, presidente ejecutivo de Mapfre Dominicana, quien expresó que después de casi 100 años de trayectoria, Mapfre dio un paso que simboliza un antes y un después.

Durante la última década la empresa ha vivido una transformación profunda. "Llegó el momento de que esa transformación también se reflejara hacia afuera. Decimos adiós a un logo que nos acompañó durante más de cuatro décadas... Es parte de nuestra historia y nos ayudó a crecer, pero hoy iniciamos una nueva etapa".

Explicó que, ahora con una evolución, cuentan con algunos de los elementos más reconocibles de este movimiento, como:

El icónico rojo es más vibrante y decidido

El renovado logo del trébol es más atractivo y actual

más atractivo y actual El uso de minúsculas, que transmiten cercanía

La nueva marca se implementará de manera gradual en los próximos tres años en todos los países en los que está presente Mapfre de manera directa, siguiendo una estrategia que priorizará la adaptación local en cada territorio, y asegurando que la nueva identidad de marca sea relevante y comprensible en todos los mercados.

Resultados positivos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/whatsapp-image-2026-02-23-at-52450-pm-9af92301.jpeg Arancha Higueras y Marta Ors. (SAMIL MATEO)

El año 2025 marcó un desempeño positivo para Mapfre Dominicana, evidenciado en la solidez de sus resultados financieros. La compañía registró un crecimiento sostenido, consolidando su posición en el mercado asegurador.

Durante este período, las primas emitidas superaron los 32 mil millones de pesos, reflejo de su posicionamiento como uno de los principales actores del sector asegurador del país.

Finalmente, tal como sucede en cada entrega, Celebrando Logros 2026, se reconoció el esfuerzo, la confianza y el compromiso de los intermediarios, en el que fueron premiados 33 de ellos a lo largo de este encuentro realizado El Hotel Marriott.