Blazemaster presenta sistema contra incendios con alianza entre Viking Group y Corvi

La firma Blazemaster celebró el cóctel de lanzamiento de la alianza estratégica entre Viking Group y Corvi, así como la presentación oficial de sus nuevas soluciones para el sector de sistemas contra incendios en la República Dominicana.

El encuentro, realizado en el salón Bayahibe del Hotel Catalonia Santo Domingo, reunió a profesionales del área de la construcción, ingenieros, desarrolladores y aliados comerciales, quienes conocieron de primera mano los detalles de esta propuesta que promete transformar el mercado local.

"Hoy estamos haciendo el lanzamiento de las tuberías contra incendio de la marca Blazemaster. Es un sistema bastante novedoso. Es una novedad para el mercado dominicano. Es una patente prácticamente exclusiva a nivel mundial y Corvi", explicó Freddy Hernández, gerente de Mercadeo de Corvi, al destacar el carácter innovador de la tecnología presentada.

Hernández subrayó que una de las principales ventajas del producto radica en su rapidez de instalación. A diferencia de los sistemas tradicionales en hierro galvanizado, que requieren procesos como el roscado y suelen ser más pesados y costosos.

Un sistema económico y práctico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/10022026-lanzamiento-de-la-alianza-viking-group-corvi-samil-mateo-dominici2-dda30077.jpg La propuesta que promete transformar el mercado local. (SAMIL MATEO)

Esta solución ofrece un ensamblaje más ágil y eficiente, reduciendo tiempos y optimizando recursos en obra.

"El sistema no solo es más económico, sino también mucho más rápido de instalar. A largo plazo, el hierro termina corroyéndose, mientras que el plástico tiene una vida útil muy larga", puntualizó, al referirse a la durabilidad como otro de los atributos diferenciadores frente a las opciones convencionales del mercado.

La alianza entre Viking Group y Corvi fortalece la oferta en materia de protección contra incendios en el país, integrando tecnología de estándares internacionales con la capacidad de distribución y respaldo local.

Según informaron, el producto ya se encuentra en territorio dominicano y, a partir de la próxima semana, estará disponible para la venta a través de la red de redistribución comercial de Corvi.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/24/10022026-lanzamiento-de-la-alianza-viking-group-corvi-samil-mateo-dominici7-83b241a7.jpg Pamela Rodríguez y José Frank Almeyda. (SAMIL MATEO)