Banco Caribe dona Aula STEM en las instalaciones Acción Callejera en Santiago

En el marco de su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible, Banco Caribe inauguró un Aula STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las instalaciones de Acción Callejera en Santiago, beneficiando a más de 150 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Esta iniciativa forma parte de su estrategia de Banca Responsable y refuerza la alianza que Banco Caribe sostiene con Acción Callejera desde el año 2019, con el objetivo de contribuir al bienestar y futuro de la niñez y juventud en riesgo social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/dsc05431-f22a596e.jpg

El Aula STEM está equipada con herramientas tecnológicas y recursos educativos innovadores, incluyendo dispositivos digitales, equipos para impresión 3D y acceso a plataformas de aprendizaje, que permitirán a los beneficiarios desarrollar conocimientos básicos en robótica y programación, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el interés por áreas clave para el desarrollo profesional y social.

Sobre Acción Callejera

Acción Callejera es una institución sin fines de lucro que, desde 1989, trabaja en Santiago promoviendo acciones que garanticen los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia en riesgo social, a través de programas de acompañamiento integral que buscan mejorar sus condiciones de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/dsc05439-8454effc.jpg

Esta entrega promueve el compromiso de Banco Caribe con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en educación de calidad y reducción de desigualdades, consolidando su rol como agente activo de cambio en las comunidades donde opera.

Además, la iniciativa contribuye a la formación de talento en áreas STEM, esenciales para la competitividad y el desarrollo económico del país.