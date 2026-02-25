×
Banco Caribe

Banco Caribe dona Aula STEM en las instalaciones Acción Callejera en Santiago

Esta iniciativa impactará a más de 150 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad

    Expandir imagen
    Banco Caribe dona Aula STEM en las instalaciones Acción Callejera en Santiago
    Banco Caribe inauguró un Aula STEM en las instalaciones de Acción Callejera en Santiago, beneficiando a más de 150 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. (FUENTE EXTERNA)

    En el marco de su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible, Banco Caribe inauguró un Aula STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en las instalaciones de Acción Callejera en Santiago, beneficiando a más de 150 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

    • Esta iniciativa forma parte de su estrategia de Banca Responsable y refuerza la alianza que Banco Caribe sostiene con Acción Callejera desde el año 2019, con el objetivo de contribuir al bienestar y futuro de la niñez y juventud en riesgo social.
    Expandir imagen
    Infografía

    El Aula STEM está equipada con herramientas tecnológicas y recursos educativos innovadores, incluyendo dispositivos digitales, equipos para impresión 3D y acceso a plataformas de aprendizaje, que permitirán a los beneficiarios desarrollar conocimientos básicos en robótica y programación, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y el interés por áreas clave para el desarrollo profesional y social.

    Sobre Acción Callejera

    Acción Callejera es una institución sin fines de lucro que, desde 1989, trabaja en Santiago promoviendo acciones que garanticen los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia en riesgo social, a través de programas de acompañamiento integral que buscan mejorar sus condiciones de vida.

    Expandir imagen
    Infografía

    Esta entrega promueve el compromiso de Banco Caribe con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente en educación de calidad y reducción de desigualdades, consolidando su rol como agente activo de cambio en las comunidades donde opera.

    Además, la iniciativa contribuye a la formación de talento en áreas STEM, esenciales para la competitividad y el desarrollo económico del país.

