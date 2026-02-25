Mario Dávalos expone sobre "Todas las manifestaciones del agua"

Mario Dávalos dejó en claro su gran poder de convocatoria. En un Museo de Arte Moderno repleto y lleno expectativas, quedó inaugurada la exposición "Todas las manifestaciones del agua", del destacado artista dominicano.

Es una propuesta que convierte el paisaje en reflexión y la pintura en acto de conciencia.

La muestra, presentada por Heliconia Projects, reafirma la vocación de esta plataforma curatorial de tender puentes sólidos entre artistas, instituciones, coleccionistas y públicos diversos. Bajo la dirección de Elsa Maldonado Buitron y Nicole Bainov, el proyecto apuesta por la colaboración como motor de diálogo y crecimiento dentro del ecosistema del arte contemporáneo.

"Es un alto honor dar apertura a esta exhibición cuyo trabajo nos invita a reflexionar sobre uno de nuestros recursos más preciados: el agua", expresó Maldonado durante sus palabras de bienvenida, agradeciendo el respaldo institucional y el trabajo del equipo que hizo posible la exposición.

Una inquietud que va más allá del lienzo

Lejos de limitarse al acto de pintar, Dávalos confesó que esta muestra nace de una preocupación más profunda: la forma en que habitamos el mundo. Sus expediciones al Ártico marcaron un punto de inflexión en su pensamiento creativo.

Recordó el contraste entre la complejidad de obtener agua en ese territorio poco acogedor caminar millas, cargar recipientes, filtrar y la facilidad con que, al volver a casa, basta abrir una llave para que el recurso fluya sin esfuerzo.

Esa experiencia detonó una cadena de reflexiones sobre cómo hemos domesticado la naturaleza y cómo el sistema económico actual ha transformado nuestra relación con ella.

El artista hizo referencia al pensamiento de Martin Heidegger y Gaston Bachelard para cuestionar el predominio del "pensamiento calculador" sobre la reflexión meditativa. "La técnica va antes que el pensamiento", afirmó, señalando cómo la producción y el consumo han terminado por definir incluso nuestra idea de lo que es valioso.

Entre lo natural y lo simulado

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/19022026-exposicion-mario-davalos-kevin-rivas3-9269a2c7.jpg Mario Dávalos, junto a autoridades involucradas en el proyecto. (KEVIN RIVAS)

Mientras agotamos lo real, insistimos en su simulación: jardines diseñados, piscinas perfectas, paraísos controlados. "No preservamos la naturaleza, pero preservamos su apariencia", reflexionó.

Dávalos reivindica lo sublime como esa experiencia que nos obliga a detenernos y desacelerar, en palabras de Bachelard, a habitar la contemplación.

"La pintura es un acto de resistencia", afirmó con serenidad. Resistencia frente a la velocidad, frente al ruido, frente a la obsesión por el rendimiento. Así como en un bosque un metro cuadrado encierra millones de matices si se observa con atención, el artista aspira a que sus obras provoquen pausa, duda y profundidad.

Un esfuerzo colectivo

Dávalos agradeció. "Porque una cosa es trabajar en mi taller y otra producir una exposición como esta, con tiempo y recursos limitados", reconociendo el respaldo del Museo, del Ministerio, de las gestoras culturales y del equipo curatorial encabezado por Sara Hermann Morera.

Mención especial dedicó al museógrafo Orlando Isaac, a quien definió como director creativo y coproductor del proyecto. "Si la obra es 50%, el otro 50% es Orlando", afirmó, subrayando la importancia del diseño expositivo en la experiencia final.

La exposición, abierta hasta el 19 de abril de 2026, cuenta además con la participación de un equipo multidisciplinario que abarca diseño gráfico, museografía, producción audiovisual y programa público, consolidando una propuesta integral.

