Sirena inicia el Mes de la Belleza con enfoque en el autocuidado

La temporada favorita de las amantes de la belleza y el cuidado de la piel ya está aquí.

Sirena dio inicio al Mes de la Belleza 2026, una celebración que este año se extiende por 45 días repletos de descuentos exclusivos, charlas, masterclass, asesorías personalizadas, demostraciones en vivo y dinámicas de giveaways.

La apertura tuvo lugar en Sirena Luperón, donde cientos de personas se dieron cita desde tempranas horas de la mañana para disfrutar de las promociones exclusivas del día inaugural.

Más que una campaña comercial, se trata de una invitación al autocuidado consciente. La agenda ha sido diseñada para orientar sobre el uso adecuado de productos según el tipo de piel y cabello, fomentar el bienestar integral y, sobre todo, celebrar la diversidad que define la belleza dominicana.

"El Mes de la Belleza 2026 representa un paso más en nuestra evolución como marca. Queremos democratizar la belleza, hacerla accesible, pero también acompañar a nuestros clientes con información, experiencias y propuestas que conecten con su autenticidad", expresó Carmen Julia Ángeles, directora de Mercadeo de Grupo Ramos.

Novedades que marcan tendencia

Uno de los pilares más relevantes de esta edición es la participación de 44 talentos y emprendedoras locales del sector belleza, quienes recibirán visibilidad para sus negocios y asumirán un rol protagónico en la programación de tiendas seleccionadas.

En el portafolio de marcas, también hay novedades. Se suma Esentis, la primera marca propia de cuidado personal de Sirena, junto a reconocidas propuestas de skincare coreano como Tocobo, Medicube y Tirtir, reflejando la creciente influencia de la cosmética asiática en las rutinas locales.

Dónde vivir la experiencia

El Mes de la Belleza se celebra del 21 de febrero al 5 de abril.

Las actividades se llevarán a cabo en Sirena Bartolomé Colón, Sirena Puerto Plata, Sirena San Isidro, Sirena Villa Mella, Sirena Higüey, Sirena La Romana, Sirena Vista Cana, Sirena Churchill, Sirena Luperón, Sirena Las Caobas y Sirena Baní, transformando cada punto de venta en un espacio dinámico donde la belleza y el bienestar se viven, se aprenden y se comparten.

