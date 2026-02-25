Asociación Cibao y Visa presentan la nueva Tarjeta Ci+

Edward Ramírez, Carlos Espinal, Rebeca Meléndez, Gustavo Turquía y Ninoska Suárez participaron en la presentación de la Tarjeta Ci+, el nuevo producto de Asociación Cibao y Visa. ( FUENTE EXTERNA )

Asociación Cibao y Visa presentaron su nueva Tarjeta Ci+, un producto financiero diseñado para el ahorro en el consumo, con beneficios exclusivos, devoluciones, descuentos y facilidades para realizar compras en millones de comercios físicos y digitales alrededor del mundo.

En un comunicado oficial, ambas entidades indicaron que esta solución financiera, además de las ventajas comerciales, integra tecnología de pagos de última generación, altos estándares de seguridad, conectada a la red global de Visa con beneficios diseñados para responder a las necesidades del consumidor actual.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/gustavo-turquia-y-rebeca-melendez-039ad858.jpg Gustavo Turquía y Rebeca Meléndez. (FUENTE EXTERNA)

"La Tarjeta Ci+ representa nuestro compromiso continuo de ofrecer productos que combinan conveniencia, seguridad y beneficios reales para nuestros clientes. Hemos diseñado esta tarjeta para acompañarlos en su día a día, facilitando sus pagos y generando oportunidades de ahorro con el respaldo y la confianza de la Asociación Cibao en cada transacción", expresó Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de Negocios.

A su vez, Gustavo Turquía, gerente general de Visa República Dominicana, destacó: "En Visa estamos orgullosos de trabajar junto a Asociación Cibao para llevar a los clientes una tarjeta que conecta tecnología de clase mundial con experiencias de pago más seguras, fluidas y globales. Con Ci+, los tarjetahabientes Visa acceden a la red de aceptación que tenemos en más de 200 países y territorios, respaldada por innovaciones que impulsan la inclusión y la experiencia digital".

Con la tarjeta Ci+, los clientes de Asociación Cibao podrán disfrutar hasta un 10 % de descuento en las categorías de boleterías y cines locales, 7% en supermercados de todo el país y 5 % en estaciones de combustible, sin restricciones de fechas ni de comercios específicos.

Asimismo, entre sus ventajas se incluyen descuentos y devoluciones en compras, uso digital y físico, límites separados para transacciones nacionales e internacionales, protección al comprar y oportunidades de ahorro adicional en comercios internacionales.

Gracias a la red global de Visa, la nueva Tarjeta Ci+ permite realizar pagos dentro y fuera del país, con altos niveles de seguridad y experiencia digital optimizada. Con esta nueva tarjeta, Asociación Cibao reafirma el compromiso de ofrecer soluciones financieras que simplifiquen la vida de sus clientes y generen valor en su día.

Más sobre la Tarjeta Visa Ci+

Qué es la Ci+: es una tarjeta de crédito Visa que ofrece descuentos fijos todos los días durante todo el año en categorías seleccionadas.

Funcionalidad: el usuario paga en comercios y recibe cash back en categorías seleccionadas.

Uso digital: está disponible en versión física y en billeteras digitales para compras seguras en línea y en tiendas físicas.

Fácil gestión: el usuario puede controlar los consumos y beneficios desde Internet Banking Cibao.

Acerca de Asociación Cibao

Fundada en 1962, Asociación Cibao es una entidad que proporciona asesoría y soluciones financieras a personas, familias y empresas, respaldados por la experiencia y las competencias de su personal, así como por un marcado compromiso hacia la sostenibilidad.

Dentro de los productos y servicios que ofrece están: cuentas de ahorro; certificados financieros, créditos hipotecarios, de consumo y comerciales; tarjetas de crédito; compra y venta de divisas, transferencias internacionales, pago de nómina, entre otros.

Sus clientes pueden acceder a sus productos a través de los canales electrónicos (Internet Banking, Móvil Banking, Phone Banking, Cajeros Automáticos, Billetera Electrónica de Google) y físicos (Auto Caja, subagentes bancarios y sucursales).

Además, cuenta con una red de 58 sucursales y 65 cajeros automáticos propios distribuidos en las principales localidades de República Dominicana y está integrada a la red de cajeros Unared, permitiendo que sus asociados tengan acceso a cerca de 2,000 cajeros automáticos a nivel nacional.