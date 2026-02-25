Tequila Don Julio celebra Temporada de Margaritas con una experiencia artesanal en Santo Domingo

Simón de los Santos, María Teresa González y Vanessa Languasco Méndez estuvieron presentes en el cóctel de Tequila Don Julio. ( FUENTE EXTERNA )

Tequila Don Julio dio apertura oficial a la temporada de la Margarita en República Dominicana con un evento privado en Central Gastronómica, donde, bajo el concepto Margarita Hecha a Mano, los invitados crearon su propia receta personalizada de Margarita y una copa artesanal para llevar a casa, como símbolo de una nueva herencia: aquella que surge al mezclar la tradición mexicana del tequila con la creatividad y el sabor dominicano.

Durante la velada, cada participante eligió entre una variedad de ingredientes clásicos del cóctel Margarita, como cítricos y sales infusionadas, y una selección de ingredientes locales dominicanos, entre frutas tropicales y especias, para crear su receta ideal, la cual fue preparada al momento por el equipo de mixología.

En paralelo, los invitados intervinieron una copa base elaborada en barro de color terracota, guiados por Bijacabuya, un proyecto dominicano de arte y artesanía fundado por la grafista-publicista Vanessa Languasco Méndez y el artista plástico Simón de los Santos.

Reconocidos por su trabajo con materiales de la tierra, como fibras naturales, barro y madera, los artistas propusieron una experiencia que combinó expresión personal y legado criollo.

Cada creación, trabajada a mano, fue personalizada por los asistentes como reflejo de su identidad y su receta, convirtiéndose en un recuerdo tangible del encuentro y en símbolo de esa fusión entre tradición mexicana y creatividad caribeña.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/4-ashley-polanco-claudina-marra-y-genesis-cuevas-63049555.jpg Ashley Polanco, Claudina Marra y Génesis Cuevas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/3-nazar-goico-y-jean-villanueva-caef6326.jpg Nazar Goico y Jean Villanueva. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/6-maria-consuelo-bonilla-e-isabella-morales-78edf942.jpg María Consuelo Bonilla e Isabella Morales. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/5-juan-luis-minaya-y-monika-leschhorn-9c4190e0.jpg Juan Luis Minaya y Mónika Leschhörn. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/9-laurent-lopez-y-salome-capellan-9dfa9007.jpg Laurent López y Salomé Capellán. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

La bienvenida estuvo a cargo de María Teresa González, Premium Scotch Brands Manager CCA, quien expresó: "La Margarita no solo es el cóctel más emblemático del tequila; es también una oportunidad para compartir la cultura mexicana con el mundo, brindar con intención y crear algo propio. Hoy honramos el origen y lo mezclamos con el alma dominicana para dar vida a una experiencia única, hecha a mano, y seguir contando nuevas historias."

Por su parte, el equipo de Bijacabuya compartió detalles sobre el proceso de diseño de las copas y su colaboración con la marca: "Cada pieza es única, como la historia de quien la crea. Nos emociona ser parte de una experiencia que celebra la conexión entre legado, expresión personal y creatividad caribeña."

La experiencia reunió a un grupo curado de treinta invitados, entre creadores de contenido, aliados de la marca y figuras del medio, quienes vivieron de forma íntima y personalizada este recorrido por los sabores del tequila.

A su llegada, los asistentes fueron recibidos con una Margarita de bienvenida, servida en su versión clásica, refrescante y perfectamente equilibrada, como apertura simbólica de la velada.

El ambiente, diseñado con detalles florales y una paleta en tonos azules y terracota, reflejaba el universo visual de Don Julio. En la entrada, una instalación inmersiva con un camión desbordado de Margaritas marcaba el tono del encuentro: artesanal, fresco y con carácter.

Durante la noche, se ofreció una selección de tapas con inspiración mexicana, desarrolladas por el equipo culinario de Central Gastronómica, entre ellas flautas de birria, quesadillas de short ribs, ceviche con tostones y tacos de atún. El cierre dulce llegó con un coco & merenguito pie, una reinterpretación tropical de un clásico.

Tequila Don Julio reafirma su presencia como referente del tequila premium en el país y presenta una nueva forma de celebrar la Margarita: con autenticidad, significado y sabor a herencia.

Acerca de Don Julio

Fundada en 1942 por Don Julio González, Tequila Don Julio revolucionó la industria al establecer el primer tequila de lujo a nivel mundial.

Con una dedicación inquebrantable a la calidad, la marca utiliza exclusivamente agave azul seleccionado a mano en los ricos suelos de Jalisco, México. Su portafolio incluye Don Julio Blanco, Reposado, Añejo, 70 Cristalino y 1942, cada uno reflejando el compromiso con la excelencia y autenticidad que caracteriza a la marca.

Acerca de Diageo

Diageo es la empresa líder de bebidas espirituosas a nivel mundial, con una impresionante colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan´s y Windsor; los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One; el portafolio de bebidas listas para tomar (RTD) Smirnoff Ice; Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo es una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE).