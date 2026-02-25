Jorge Subero Isa convoca a la Mesa Nacional de Decanos de Derecho en Unapec

Jorge Subero Isa en el encuentro con los Decanos de Derecho de las Universidades del país. ( FUENTE EXTERNA )

En un paso significativo hacia la modernización y apertura del sistema jurídico dominicano, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, sostuvo un encuentro con los integrantes de la Mesa Nacional de Decanos de Derecho, con el objetivo de integrar activamente a la academia en el análisis de proyectos de ley, decretos e iniciativas legislativas de alto interés nacional, este encuentro se realizó en la Universidad APEC.

El magistrado, quien asumió recientemente la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, definió la reunión como el inicio de una nueva etapa marcada por la transparencia, la modernización tecnológica y el fortalecimiento institucional. }

"He querido que mi primer encuentro fuera precisamente con la Academia. Los países que no se apoyan en la Academia no van nunca a desarrollarse", afirmó, subrayando que la Consultoría debe ser un órgano abierto, participativo y profundamente vinculado al pensamiento jurídico nacional.

Subero Isa destacó que la entidad atraviesa un proceso integral de modernización, con el respaldo del presidente de la República para fortalecer su plataforma tecnológica y garantizar que todos los actos jurídicos que lleguen a la firma presidencial estén debidamente analizados y filtrados.

El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, con 79 años y más de cuatro décadas de experiencia, aseguró que su único compromiso es con el país.

"No tengo aspiraciones políticas ni compromisos con nadie. Estamos aquí pura y simplemente por el interés nacional", enfatizó, al tiempo que llamó a los Decanos de Derechos a asumir un rol más proactivo ante las reformas que se avecinan, como el Código Penal, el Código Procesal y otras transformaciones judiciales.

Durante su intervención, sostuvo que la complejidad actual del Derecho —que hoy abarca áreas como derecho deportivo, informático, de ingeniería e inteligencia artificial— exige que las universidades lideren el debate técnico y crítico. "La iniciativa fundamental debe venir de la academia. No podemos permitir que el papel académico sea nulo en reformas trascendentales", advirtió.

Uno de los primeros temas que será sometido a consulta de la Mesa será la revisión del Código Civil relativo a la vigencia y obligatoriedad de la ley, señalando la necesidad de adecuar disposiciones que hoy resultan desfasadas frente a la realidad territorial y tecnológica del país.

Reorganización de la Mesa Nacional de Decanos

Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de Unapec, Alejandro Moscoso Segarra, explicó que la Mesa Nacional de Decanos, conformada en 2007, llevaba varios años sin reunirse formalmente y más de una década sin renovar su directiva, pese a que sus estatutos establecen períodos de dos años con posibilidad de reelección.

En ese sentido, anunció el inicio del proceso de reorganización y reactivación del espacio académico, con miras a conformar una nueva junta directiva que fortalezca el papel de la academia en el debate legislativo y judicial del país. Los estatutos serán remitidos a todos los integrantes para garantizar una restructuración institucional ordenada y participativa.

Al cierre del encuentro, y por decisión unánime, fue elegido coordinador de la Mesa Nacional de Decanos de Derecho el doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de Unapec, quien tendrá la responsabilidad de conducir esta nueva etapa de articulación académica y jurídica.

Esta actividad marca el renacimiento de un espacio clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana, en momentos en que el país enfrenta profundas reformas legales que demandan conocimiento técnico, independencia y visión académica.