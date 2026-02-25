Unibe anuncia Uffest 2026, festival universitario de cortometrajes

En un ambiente lleno de entusiasmo y nuevas ideas, la Escuela de Comunicación de la Universidad Iberoamericana (Unibe) celebró el lanzamiento oficial de la sexta edición del Unibe Short Film Fest (Uffest).

Se trata de un festival universitario de cortometrajes que conecta la formación académica con la industria, que se realizará los días 26 y 27 de marzo, en Caribbean Cinemas de Downtown Center.

En él se harán proyecciones de cortometrajes de proyecto final realizados por estudiantes de cine de Unibe, así como trabajos invitados de universidades locales e internacionales, como parte de su enfoque interuniversitario.

Como ya es costumbre, durante el lanzamiento hubo premiaciones, como el realizado al equipo que hizo la línea gráfica, compuesto por las estudiantes Lauren Pérez, Lucía Herrera, Sofía Contreras y Isabella Cury.

Crecimiento del festival

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/18022026-uffest-2026-unibe-short-film-fest-samil-mateo-dominici7-55bdc323.jpg Ganadoras del diseño de la línea gráfica: Lauren Pérez, Lucía Herrera,Sofía Contreras y Isabella Cury. (SAMIL MATEO)

La doctora Odile Camilo, rectora de Unibe, destacó la importancia de generar espacios académicos que conecten la formación universitaria con la realidad de la industria cinematográfica dominicana.

"Uffest no es solo un festival de cortometrajes. Es una plataforma académica y cultural que impulsa el talento joven, fomenta el pensamiento creativo y abre puertas al futuro profesional de nuestros estudiantes".

Mientras que Cristina Zapata, directora de la Escuela de Comunicación, presentó oficialmente la agenda del Uffest 2026 y resaltó el crecimiento del festival y su consolidación como plataforma interuniversitaria para visibilizar el talento joven y fortalecer el aprendizaje práctico.

En ese mismo contexto, se resaltó que los cortometrajes participantes realizados por estudiantes de la universidad están protegidos por derechos de autor.

También se reconoció el respaldo de Sogespa y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) como aliados estratégicos en la defensa del arte, la dignidad del creador y el valor de la propiedad intelectual en el país.

"Seguimos trabajando para que nuestro país tenga los profesionales que sigan poniendo en alto nuestra bandera, dentro y fuera de la pantalla".

Previo al lanzamiento oficial, se desarrolló una agenda de actividades académicas y formativas que incluyó un Panel de Egresados Unibe, donde profesionales compartieron experiencias en la industria audiovisual y reflexionaron sobre los retos actuales del sector.

Además, Unibe inauguró el Estudio 805, un espacio equipado con tecnología renovada para la producción audiovisual y un moderno estudio de podcast, concebido para fortalecer la formación práctica de los estudiantes y responder a las tendencias del ecosistema digital.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/18022026-uffest-2026-unibe-short-film-fest-samil-mateo-dominici-c267f0f5.jpg Elena Carrasco y Camila Del Carmen. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/18022026-uffest-2026-unibe-short-film-fest-samil-mateo-dominici2-b9e7d337.jpg Diana Guerrero y Daniela Batista. (SAMIL MATEO) ‹ >