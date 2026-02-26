Banco BHD celebra con sus clientes la magia del carnaval de Punta Cana

El Banco BHD volvió a decir presente en una de las celebraciones más vibrantes del país durante el mes de febrero: el carnaval de Punta Cana.

Entre comparsas llenas de fantasía, colores vibrantes y música contagiosa, el Banco BHD celebró junto a clientes especiales y ejecutivos de Banca Corporativa y Empresarial, la magia que desborda esta emblemática fiesta cultural.

Como es tradición, la entidad financiera contó con un colorido estand que se convirtió en el punto de encuentro de sus invitados, aliados y amigos; reafirmando su compromiso con la cultura, la tradición y la diversión sana.

"El carnaval es una expresión viva de nuestra alegría, de lo que somos, de nuestras raíces. Para nosotros es un honor celebrarlo junto a nuestros clientes, quienes son parte esencial de nuestra historia. Nos complace compartir con ellos en un ambiente de camaradería marcada por sonrisas, colores y cultura", expresó Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.

Experiencias para los clientes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/kenyi-messina-elizabeth-rojas-josefina-gonzalez-mercedes-padilla-y-darelys-castillo-en-carnaval-de-punta-cana-2026-c095beeb.jpg Kenyi Messina, Elizabeth Rojas, Josefina González, Mercedes Padilla y Darelys Castillo en Carnaval de Punta Cana 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/ariel-perez-y-fidelio-arturo-despradel-302e6838.jpg Ariel Pérez y Fidelio Arturo Despradel. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Destacó la visión de la entidad bancaria de acompañar a los clientes más allá de lo financiero, creando experiencias mágicas que conectan emociones, tradición y orgullo dominicano.

Por parte del BHD también asistieron Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo, y Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/fidelio-arturo-despradel-rayluz-ramirez-andres-mejia-y-eric-ramos-fc079a24.jpg Fidelio Arturo Despradel, Rayluz Ramírez, Andrés Mejía y Eric Ramos. (FUENTE EXTERNA)

La décimo séptima edición del carnaval de Punta Cana se celebró el viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2026, en el Boulevard 1ro. de noviembre de The Village Puntacana.

La jornada estuvo marcada por la alegría de las comparsas, música en vivo y personajes emblemáticos como Las Musas de Punta Cana y Los Tres Caras.