Banco BHD celebra con sus clientes la magia del carnaval de Punta Cana
La celebración estuvo marcada por la alegría de las comparsas y personajes emblemáticos como Las Musas de Punta Cana
El Banco BHD volvió a decir presente en una de las celebraciones más vibrantes del país durante el mes de febrero: el carnaval de Punta Cana.
Entre comparsas llenas de fantasía, colores vibrantes y música contagiosa, el Banco BHD celebró junto a clientes especiales y ejecutivos de Banca Corporativa y Empresarial, la magia que desborda esta emblemática fiesta cultural.
Como es tradición, la entidad financiera contó con un colorido estand que se convirtió en el punto de encuentro de sus invitados, aliados y amigos; reafirmando su compromiso con la cultura, la tradición y la diversión sana.
"El carnaval es una expresión viva de nuestra alegría, de lo que somos, de nuestras raíces. Para nosotros es un honor celebrarlo junto a nuestros clientes, quienes son parte esencial de nuestra historia. Nos complace compartir con ellos en un ambiente de camaradería marcada por sonrisas, colores y cultura", expresó Guillermo Méndez, vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial del Banco BHD.
Experiencias para los clientes
- Destacó la visión de la entidad bancaria de acompañar a los clientes más allá de lo financiero, creando experiencias mágicas que conectan emociones, tradición y orgullo dominicano.
Por parte del BHD también asistieron Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo, y Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD.
La décimo séptima edición del carnaval de Punta Cana se celebró el viernes 20 y sábado 21 de febrero de 2026, en el Boulevard 1ro. de noviembre de The Village Puntacana.
La jornada estuvo marcada por la alegría de las comparsas, música en vivo y personajes emblemáticos como Las Musas de Punta Cana y Los Tres Caras.