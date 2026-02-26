Grand Sirenis Punta Cana renueva la certificación Bandera Azul por décimo año consecutivo

Juan Castillo, Yafreisys Torres, Dianny Ruíz, Carlos Batani, Álvaro Rodríguez, Estefania Costa, Hortensia Montes y Fernando Tzec estuvieron presentes durante el acto de reconocimiento del Grand Sirenis Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Grand Sirenis Punta Cana, parte de la cadena española Sirenis Hotels, ha renovado por décimo año consecutivo la certificación Bandera Azul, el distintivo internacional más exigente y reconocido para playas y puertos con gestión ambiental de excelencia.

Este logro confirma, una vez más, que la playa del resort mantiene los más altos estándares de calidad del agua, limpieza, seguridad, accesibilidad y educación ambiental, siendo un espacio cuidado con rigor y responsabilidad todos los días del año.

Bandera Azul no es un reconocimiento estático: exige el cumplimiento permanente de 33 criterios obligatorios y la mejora continua en más de 80 indicadores recomendados. Entre ellos destacan:

Gestión integral de residuos sólidos con tasas de reciclaje superiores al 85 % en 2025

de residuos sólidos con tasas de reciclaje superiores al 85 % en 2025 Monitoreo constante de la calidad del agua y protección activa de especies marinas y costeras

de la y protección activa de especies marinas y costeras Accesibilidad universal en toda la playa

en toda la playa Campañas de sensibilización dirigidas a huéspedes y colaboradores

dirigidas a huéspedes y colaboradores Educación ambiental integrada en la experiencia diaria del resort

"Bandera Azul representa un compromiso que no termina con la entrega de la bandera: es un estándar que nos obliga a mejorar cada temporada. Décimo año consecutivo significa que hemos sido capaces de mantener y elevar ese estándar durante una década, algo que solo es posible gracias al esfuerzo diario de todo el equipo y al respeto de nuestros huéspedes por el entorno", afirmó Carlos Batani, director de Operaciones de Grand Sirenis Punta Cana.

Esta renovación se integra en el programa Sirenis Sostenible, que ya incluye iniciativas como la planta solar fotovoltaica de 1.05 MWp, la alianza con GPPA para turismo regenerativo, y otras certificaciones internacionales que validan nuestro modelo de operación responsable, como Green Key y Earthcheck.

Bandera Azul refuerza especialmente el compromiso con la playa como activo vivo que debe conservarse y enriquecerse para las generaciones futuras.

Sobre de Grand Sirenis Punta Cana Resort

Grand Sirenis Punta Cana Resort, parte de la cadena española Sirenis, es un referente en turismo sostenible, comprometido con ofrecer experiencias únicas mientras protege el entorno natural de Uvero Alto. Con certificaciones globales y programas de conservación, el resort trabaja para que este paraíso caribeño brille para las generaciones futuras.