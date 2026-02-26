Embajada dominicana en Italia celebra el 182 aniversario de la independencia nacional

El acto contó con las palabras de S.E. Rafael Lantigua, Embajador dominicano en Italia; Víctor Suárez, Embajador ante la Santa Sede; y S.E. Ada Hernández, Representante Permanente ante los Organismos Internacionales. ( SUMINISTRADA )

Las misiones diplomáticas de la República Dominicana ante Italia y la Santa Sede conmemoraron el 182 aniversario de la Independencia Nacional con un acto solemne celebrado en el Auditórium Antonianum, que integró diplomacia, cultura y expresiones artísticas dominicanas.

La ceremonia fue organizada por la Embajada dominicana ante Italia, en coordinación con la Embajada ante la Santa Sede y la Representación Permanente ante los Organismos Internacionales con sede en Roma (FAO, FIDA y PMA). La conducción estuvo a cargo de los actores dominicanos Iris Peynado y Miguel Gobbo Díaz, quienes dieron la bienvenida a representantes del cuerpo diplomático, autoridades italianas e invitados especiales.

El programa inició con la interpretación de los himnos nacionales de Italia y la República Dominicana, seguida de las intervenciones del embajador dominicano en Italia, Rafael Lantigua; el embajador ante la Santa Sede, Víctor Suárez; y la representante permanente ante los organismos internacionales, Ada Hernández. También participó Laura Carpini, ministra plenipotenciaria y directora central para los países de América Latina de la Cancillería italiana.

Durante su discurso, Lantigua destacó la fortaleza institucional del país y el estado de las relaciones bilaterales. Señaló que la República Dominicana avanza bajo una gestión enfocada en la estabilidad y el desarrollo, y subrayó el fortalecimiento de los vínculos con Italia, donde residen más de 50,000 dominicanos.

Concierto cultural y homenaje a la independencia

El momento central de la velada fue el concierto de la Fanfara de los Carabinieri de Roma, que interpretó merengues y boleros dominicanos en un gesto de intercambio cultural. La presentación estuvo acompañada por el maestro folclórico Juan Santana y su cuerpo de baile.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/4-1-56d9f2fc.jpg Interpretación de los himnos nacionales de Italia y la República Dominicana durante el acto conmemorativo, con la participación de autoridades diplomáticas de ambos países en el Auditórium Antonianum de Roma.

El evento concluyó con un cóctel que incluyó el desfile de moda "Cielos de Quisqueya", del artista visual dominicano Erickdony Turbí Pérez, así como una muestra de productos dominicanos como ron y cacao.

Compromiso con la cultura y la comunidad

La conmemoración rindió homenaje a la gesta independentista de 1844 y reafirmó el compromiso de las misiones diplomáticas dominicanas en Italia con la promoción cultural, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y el respaldo a la comunidad dominicana residente en ese país.