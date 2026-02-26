Junta Directiva Cámara Española de Comercio Visita director de Aduanas

Iban Campo, Manuel Machado, Andrés Mejía, Nelson de Jesús Arroyo, Paco Pérez, Artur Cabré, Edgar del Toro y Marta Ors participaron en la visita de la Camacoesrd al DGA. ( FUENTE EXTERNA )

La junta directiva Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (Camacoesrd), realizó una visita de cortesía al Director General de Aduanas (DGA), Nelson de Jesús Arroyo Perdomo.

La reunión, celebrada en las instalaciones de la DGA, tuvo como objetivo reafirmar el compromiso de colaboración entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, se reiteró el compromiso de apoyar a las empresas españolas en sus operaciones comerciales en el país. Asimismo, la reunión sirvió para intercambiar impresiones sobre temas de interés común en materia aduanera, facilitación del comercio e inversión, promoviendo un diálogo abierto y constructivo en beneficio del desarrollo económico bilateral.

En el encuentro estuvieron presentes además del Ministro Nelson Arroyo. Paco Pérez, Iban Campo, Manuel Machado, Andrés Mejía, Artur Cabré, Edgar del Toro y Marta Ors.

Sobre Camacoesrd

La Cámara Oficial de Comercio de España en República Dominicana es una asociación privada sin fines de lucro, reconocida oficialmente por el Reino de España.

Colabora con el fortalecimiento, el desarrollo de las relaciones económicas y empresariales entre España y República Dominicana, fomentando las inversiones y el intercambio comercial entre ambos países.

100 años después, tienen alrededor de 400 empresas asociadas y una red de contactos que abarca todos los sectores económicos en República Dominicana, son una plataforma de encuentro, generando espacios propicios para el intercambio comercial y económico.