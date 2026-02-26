Little Caesars celebra 10 años en República Dominicana con la campaña "Crazy x RD"

Jessica Castañeda, Cristino Rosario, Stepahye Figuereo y Sergio García participaron en la celebración de Little Caesars. ( FUENTE EXTERNA )

Little Caesars, operada en el país por PCSAPI, celebra su décimo aniversario en República Dominicana con el lanzamiento de su nueva campaña "Crazy x RD", una plataforma que marcará todo el 2026 con activaciones, experiencias y sorpresas dirigidas a agradecer la lealtad del consumidor dominicano.

Desde su llegada al país en 2016, la marca ha experimentado un crecimiento sostenido, alcanzando 60 sucursales a nivel nacional y preparándose para inaugurar su restaurante número 61 en los próximos días, consolidando así su presencia en el mercado local.

"Estos diez años han sido posibles gracias a la confianza del pueblo dominicano. Nuestro compromiso es seguir creciendo junto a la comunidad", expresó Cristino Rosario, Director Regional de Operaciones de PCSAPI en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/andreina-castillo-yajaira-blanco-y-monserratte-chared-41004802.jpg Andreina Castillo, Yajaira Blanco y Monserratte Chared. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/henny-diana-y-angel-filpo-fccdcfce.jpg Henny, Diana y Angel Filpo. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/jean-carlos-cedano-y-esmeralda-diaz-6e260cae.jpg Jean Carlos Cedano y Esmeralda Díaz. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"10 años Crazy x RD": 10 años de amores con el dominicano

Como parte de esta celebración, la marca presentó "Crazy x RD", una campaña que refleja la relación cercana que Little Caesars ha construido con los consumidores dominicanos durante la última década.

Bajo el concepto de "10 años de amores con el dominicano", la iniciativa celebra la pasión compartida entre la marca y sus fanáticos: diez años de "pizza pizza", de pepperoni, de compartir en familia y entre amigos y de una comunidad activa que constantemente comparte su experiencia con la marca en redes sociales.

"Esta celebración no será solo un momento puntual, sino una experiencia que viviremos durante todo el año. Tendremos sorpresas, regalos y experiencias, algunas grandes, otras más grandes, pero todas con el mismo propósito: agradecer a los dominicanos por estos diez años de apoyo y preferencia", expresó Stephany Figuereo, gerente de marketing de Little Caesars en República Dominicana.

A lo largo de 2026, la campaña incluirá dinámicas especiales, experiencias y regalos que se irán revelando progresivamente, manteniendo el factor sorpresa como parte central de la celebración.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/daniel-fernandez-karla-aguilera-y-noel-cruz-fae0eaff.png Daniel Fernández, Karla Aguilera y Noel Cruz. (FUENTE EXTERNA)

Compromiso con el empleo y la comunidad

Actualmente, Little Caesars – PCSAPI cuenta con más de 1,000 colaboradores en el país, a quienes la empresa denomina "héroes", y continúa generando oportunidades laborales con cada nueva apertura.

La compañía promueve el crecimiento interno a través de su programa Cultiva tu historia, mediante el cual el 67% de las posiciones de liderazgo, incluyendo gerentes de sucursal, gerentes distritales, subgerentes y entrenadores de mercado, son ocupadas mediante promociones internas.

Asimismo, impulsa el bienestar de su equipo con iniciativas como Bienestar Integral, que brinda apoyo psicológico gratuito a colaboradores y sus familiares, y el programa PCSAPI tiene talento, que reconoce y celebra las habilidades artísticas de su personal.

En paralelo, la empresa desarrolla iniciativas de responsabilidad social enfocadas en el apoyo a comunidades locales, la rehabilitación de espacios públicos, la limpieza de playas y actividades solidarias en asilos, centros de animales y orfanatos, involucrando activamente a sus colaboradores.

Con esta celebración, Little Caesars reafirma su compromiso de continuar creciendo en el país y de seguir siendo parte de los momentos especiales de las familias dominicanas.