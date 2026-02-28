Álvarez & Sánchez expande portafolio de 689 Cellars con nuevos variebles de la marca

José Antonio Alvarez Hijo, Anne Maryse López y Curtis Mcbride participaron en la actividad de Álvarez & Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

Álvarez & Sánchez anuncia la llegada al mercado dominicano de los prestigiosos vinos de 689 Cellars, una destacada bodega californiana la cual es reconocida en el país por su RedBlend 689, destacado por su equilibrio, carácter y consistencia enológica.

Este lanzamiento fue la plataforma para presentar tres varietales emblemáticos de la marca: 689 Cellar Chardonnay, 689 Cellar pinot Noir y 689 Cellar Cabernet Sauvignon, consolidando una propuesta de vinos premium más robusta y competitiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/aura-gonzalez-y-franchesca-morales-4514a240.jpeg Aura González y Franchesca Morales. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/lucpia-abreu-mabel-frias-y-nicole-morales-0a93bf07.jpeg Lucpia Abreu, Mabel Frías y Nicole Morales. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Estos varietales se destacan por su diversidad de expresiones, una filosofía de equilibrio:

689 Cellar Pinot Noir : De perfil elegante y sedoso, con notas de frutas rojas frescas y delicados matices especiados. Ideal para carnes blancas, pastas y platos ligeros.

: De y sedoso, con notas de frutas rojas frescas y delicados matices especiados. Ideal para carnes blancas, pastas y platos ligeros. 689 Cellar Cabernet Sauvignon : Estructurado e intenso , con aromas de frutos negros maduros y un final persistente. Perfecto para carnes rojas y ocasiones especiales.

: , con aromas de frutos negros maduros y un final persistente. Perfecto para carnes rojas y ocasiones especiales. 689 Cellar Chardonnay: Fresco y versátil, con notas de frutas tropicales y sutiles toques de vainilla. Excelente acompañante de pescados, mariscos y cocina internacional.

Estos detalles se destacaron en la parte formal del coctel de lanzamiento José Antonio Alvarez Hijo y Curtis McBride ejecutivos a cargo de la presentación.

689 Cellars se inspira en el simbolismo del número 6-8-9, asociado con armonía, prosperidad y plenitud, valores que se reflejan en la estructura balanceada y el estilo accesible de sus vinos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/28/jose-antonio-alvarez-hijo-y-curtys-mcbride-durante-su-presentacion-030df695.jpeg José Antonio Alvarez Hijo y Curtys McBride durante su presentación. (FUENTE EXTERNA)

Con esta incorporación a su portafolio, Álvarez & Sánchez reafirma su compromiso de ofrecer al mercado dominicano marcas internacionales de alto estándar, fortaleciendo la cultura del vino en el país y respondiendo a un consumidor cada vez más conocedor y exigente concluyó Los vinos 689 Cellars estarán disponibles en supermercados, tiendas especializadas y establecimientos gastronómicos seleccionados a nivel nacional.

Estos detalles fueron dados en un exquisito coctel en el restaurant La Vyuda con una amena velada para degustar de las variedades de los nuevos 689 Cellars Varietales.

Sobre Álvarez & Sánchez

Álvarez & Sánchez es una de las principales empresas distribuidoras de bebidas en la República Dominicana, con una sólida trayectoria en la representación de reconocida marcas internacionales y un firme compromiso con la calidad y el servicio .

Importadores y distribuidores de marcas lideres de alimentos y bebidas, con más de 45años en el mercado dominicano y más de 200 marcas exclusivas en su portafolio. Siendo distribuidores exclusivos de Freixenet, 689, Campari, Aperol, Cinzano, SKYY, Frangélico, Glen Grant, entre otros.

Además, mantienen la pasión que dio origen a su creación y que ha contribuido a afianzar suposición, comprometidos a ofrecer la mejor y más variada oferta de productos, enfocada en la calidad, el buen servicio y la honestidad.