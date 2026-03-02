×
ASOCIVU

Asocivu reelige a Aramis Mella como presidente 2026-2028

Se convierte en el primer presidente reelecto por unanimidad en los 25 años de historia de la institución

    Expandir imagen
    Asocivu reelige a Aramis Mella como presidente 2026-2028
    Luis José Santana, Aramis Mella, Franklin Galván y Abel Marte Batista. (FUENTE EXTERNA)

    Reafirmando su apuesta por la continuidad, la estabilidad institucional y el fortalecimiento del sector la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) juramentó a Aramis Mella como su presidente para el período 2026-2028

    Mella se convierte en el primer presidente reelecto por unanimidad en los 25 años de historia de la institución, un hecho sin precedentes que reconoce su impecable gestión al frente del gremio.

    Empresario del sector importador de vehículos usados y licenciado en Mercadeo por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Mella cuenta con formación adicional en áreas de negocios, producción y agricultura.

    Con más de dos décadas de experiencia en el sector, ingresó a la asociación en 2011, donde ha ocupado relevantes cargos directivos, incluyendo la presidencia de la Cooperativa Asocivu.

    Durante su primera gestión impulsó iniciativas orientadas a la consolidación del sector, la defensa de sus asociados y el fortalecimiento de los vínculos con las autoridades gubernamentales y la sociedad.

    Compromiso y responsabilidad

    Expandir imagen
    Infografía
    Aramis Mella. (FUENTE EXTERNA)

    "Esta nueva juramentación la asumo con mayor compromiso y responsabilidad, para continuar fortaleciendo el sector importador de vehículos usados, sirviendo como puente entre nuestros asociados y velando por los mejores intereses del pueblo dominicano, en favor del desarrollo económico y social del país", expresó Mella.

    El consejo directivo para el período 2026-2028 está integrado por:

    • Luis José Santana – Primer vicepresidente

    • Franklin Galván – Segundo vicepresidente

    • Abel Marte Batista – Tercer vicepresidente

    • José Núñez – Secretario general

    • William Martínez – Tesorero

    • Raúl Espinal – Primer vocal

    • Edgar Betances – Segundo vocal

    • José Medina – Tercer vocal

    • Elogio De Jesús Ortíz – Cuarto vocal

    • Francisco García Wessin – Quinto vocal

