El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo abre exposición del maestro Breleur

El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo inauguró la exposición "El Maestro Breleur: La fragilidad de un corazón de cristal", disponible para visita hasta el 5 de abril de 2026 y que constituye un momento importante de la agenda cultural de este año.

La muestra, creada por la Fundación Clément (Martinica), reúne cerca de cuarenta años de producción del artista martiniqués Ernest Breleur, figura esencial del arte contemporáneo caribeño con proyección internacional.

El acto contó con la participación del viceministro de Creatividad y Participación Popular del Ministerio de Cultura, Amaury Sánchez; el director general de Museos, Carlos Andújar; el director del Museo, Federico Fondeur; y el director general de Carrefour, Oliver Pellin.

Así como la embajadora de Francia en la República Dominicana, Sonia Barbry, entre otros invitados del ámbito cultural.

Para la embajadora Barbry, esta inauguración marca "un verdadero hito en nuestra cooperación cultural bilateral".

Subrayó que Breleur es "uno de los pintores contemporáneos más importantes, no solo en el Caribe, sino en la escena internacional", destacando su defensa de una estética caribeña en ruptura con cualquier academia y la construcción de una obra singular, de fuerte dimensión poética y metafísica.

La diplomática enfatizó que, aunque ya existían vínculos entre la Fundación Clément y la RD, como la reciente exposición inaugurada en Martinica en diciembre de 2025, es la primera vez que la institución trae al país una exposición de esta envergadura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-02-24-at-83943-pm-965b5a7c.jpeg Público asistente. (KEVIN RIVAS)

"Las islas del Caribe han sido las últimas fronteras de distintos imperios, pero todavía hoy comparten muchas características comunes", afirmó Barbry.

Señala que uno de los objetivos de la embajada es fortalecer los intercambios entre la RD y el Caribe francés en los ámbitos cultural, educativo, universitario, con programas junto a la Universidad de las Antillas, deportivo y de seguridad.

Un territorio de pensamiento

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-02-24-at-83942-pm-63c79793.jpeg Carlos Andújar (KEVIN RIVAS)

Desde el Ministerio de Cultura, Amaury Sánchez y Carlos Andújar coincidieron en definir la exposición como un encuentro trascendente con "una de las voces más singulares y profundas del arte contemporáneo del Caribe".

La obra de Breleur es polimórfica, intensa y siempre en búsqueda de innovación, se articula en períodos claramente definidos. Cada serie abre nuevas problemáticas plásticas, pero permanece fiel a una preocupación esencial: el misterio de la vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-02-24-at-83943-pm-1-0746e318.jpeg Obra Ceiba (1985-1986). (KEVIN RIVAS)