Distrito 4060 de Rotary celebra el 121 aniversario de Rotary International

El Distrito 4060 de Rotary celebró el 121 aniversario de Rotary International con una emotiva actividad realizada en el Museo de Arte Moderno.

En este escenario se acogió autoridades rotarias, invitados especiales y representantes de la comunidad, en una velada dedicada a exaltar el legado de servicio de la organización en la República Dominicana y el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/julita-rodriguez-melvin-brioso-olga-v-acosta-y-rafaela-perez-f94ddc7d.jpg Julita Rodríguez, Melvin Brioso, Olga V. Acosta y Rafaela Pérez. (FUENTE EXTERNA)

La actividad estuvo encabezada por la gobernadora del Distrito 4060, Olga Virginia Acosta Sena, quien en su discurso destacó la trascendencia de estos 121 años desde aquel 23 de febrero de 1905, cuando Paul Harris y un pequeño grupo de profesionales sembraron la semilla de un movimiento que transformaría la amistad en servicio y el liderazgo en compromiso solidario con las comunidades.

Subrayó que, más de un siglo después, Rotary continúa siendo una red global de hombres y mujeres que trabajan unidos para "crear esperanza en el mundo" a través de proyectos que impactan la salud, la educación, el ambiente y el desarrollo sostenible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/carmen-vanesa-reyes-delgis-diaz-elizabeth-martinez-c6112c63.jpg Carmen Vanesa Reyes, Delgis Díaz y Elizabeth Martínez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/darwin-rosario-acosta-y-olga-virginia-acosta-d71d1625.jpg Darwin Rosario Acosta y Olga Virginia Acosta. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Durante sus palabras, la gobernadora resaltó el trabajo que realiza el Distrito 4060 en todo el territorio nacional, a través de sus clubes y programas, promoviendo iniciativas de alfabetización, campañas de salud, proyectos de acceso al agua potable, acciones a favor de la niñez y la juventud, así como programas orientados a la paz y la prevención de la violencia.

Señaló que cada rotario y rotaria del Distrito es "embajador de los valores de compañerismo, integridad, diversidad y liderazgo al servicio de los demás", e invitó a renovar el compromiso de seguir impulsando proyectos que transformen vidas en las comunidades más vulnerables.

Uno de los momentos especiales de la noche fue la presentación artística de la cantante Eliana Reynoso, quien ofreció un repertorio especialmente seleccionado para la ocasión, aportando emotividad y diversión al acto de conmemoración.

Un llamado a seguir creciendo

La ceremonia concluyó con un llamado a seguir fortaleciendo la presencia de Rotary en la sociedad dominicana y a continuar construyendo alianzas con instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, para multiplicar el impacto de los proyectos del Distrito 4060.

La gobernadora reiteró que, mientras exista un rotario dispuesto a servir, "habrá motivos para creer en la humanidad y en la posibilidad de un futuro más justo, solidario y en paz para todos".