Encuentros Interactivos promueve diálogo sobre credibilidad y profesionalismo en la comunicación

En el marco de su 16 aniversario, Encuentros Interactivos celebró la primera edición de su ´Peña Interactiva´ centrada en el análisis del profesionalismo, la ética y la credibilidad en las relaciones entre medios de comunicación y agencias de relaciones públicas en momentos donde la inmediatez, el alcance digital y la reputación institucional marcan el ritmo del ecosistema comunicacional.

Al iniciar el evento, su directora y fundadora, Lady Reyes, destacó: "Hace 16 años, cuando realizamos el primer evento de Encuentros Interactivos, colocamos sobre la mesa una reflexión que hoy sigue vigente: la relación entre medios de comunicación y oficinas de comunicación no es un simple intercambio operativo, sino un vínculo que impacta la calidad de la información que recibe la sociedad".

Afirmó que esta conversación ahora más compleja que, marcada por la transformación digital, reducción de estructuras en los medios y nuevos desafíos de sostenibilidad, esta peña retoma para actualizarla desde la corresponsabilidad, "no para señalar culpables, sino para construir entendimiento y fortalecer el ecosistema comunicacional desde la ética y el análisis estratégico.

La dinámica del encuentro estuvo diseñada para fomentar la reflexión activa y el intercambio de experiencias, pues los participantes fueron organizados en mesas de cuatro y cinco personas, donde analizaron un documento base que sirvió como guía de discusión.

Posteriormente, se realizó una plenaria en la que cada grupo compartió sus principales conclusiones, enriqueciendo el debate desde distintas perspectivas profesionales.

Entre los temas abordados destacó la necesidad de diferenciar el profesionalismo del oportunismo en el ejercicio comunicacional, donde los asistentes coincidieron en que el profesional auténtico prioriza la reputación, coherencia y contexto informativo, mientras que el oportunismo responde a la inmediatez sin considerar el impacto reputacional a largo plazo.

Asimismo, se debatió si el alcance debe prevalecer sobre la reputación. La conclusión fue que ambos elementos son complementarios: el alcance amplifica el mensaje, pero la reputación lo sostiene en el tiempo.

Destacaron que cuando se prioriza la visibilidad sin compromiso con la credibilidad, se fragmenta la confianza del ecosistema.

Otro de los puntos relevantes fue el reconocimiento de que los nuevos medios y plataformas emergentes están generando contenidos de calidad que aportan dinamismo al sistema informativo y no deben ser subestimados.

Temas de la actividad

Durante la plenaria también se reflexionó sobre cómo el cruce de intereses, cuando el medio busca fiscalizar y conceptualizar la información y las oficinas de comunicación proteger la imagen institucional, exige reglas claras, transparencia y respeto mutuo para preservar la independencia editorial y fortalecer la confianza.

La jornada, que se extendió por tres horas, contó con un espacio de brindis con Casa Oliver y su Ron Punta Cana Club, propiciando un ambiente de cercanía y ´networking´ entre los asistentes.

Con la nueva iniciativa de la Peña Interactiva, Encuentros Interactivos reafirma su compromiso de continuar generando escenarios que dignifiquen, conecten y fortalezcan la comunicación en República Dominicana.