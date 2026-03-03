Grupo Viamar introduce la Riddara R6 4x4 en su nueva versión

Grupo Viamar, empresa líder en soluciones de movilidad para familias y empresas, introdujo la nueva RIDDARA R6 4x4 en su versión híbrida y enchufable al mercado dominicano.

Desde su debut en el país en 2024, la Riddara RD6 ha transformado el segmento de las camionetas eléctricas gracias a su diseño vanguardista.

Este éxito ha sido posible gracias a la alianza estratégica entre Grupo Viamar y Geely Holding Group, el gigante automotriz reconocido globalmente por su compromiso con la innovación y la movilidad sostenible.

Esta sinergia facilita el acceso local a tecnologías de última generación, ya sean eléctricas, híbridas o de combustión, adaptadas especialmente a la topografía y las exigencias del conductor dominicano.

Innovación en el motor

La gran apuesta de la RD6 PHEV reside en una arquitectura poco conocida en su segmento: su motor turbo de 1.5 litros no solo impulsa el vehículo, sino que funciona como un generador de energía para recargar la batería de 19.09 kWh en plena marcha.

El combustible alimenta el sistema eléctrico, permitiendo que la electricidad mueva el vehículo con una autonomía y eficiencia superiores.

Sobre la Riddara RD6 4x4 en su versión híbrida es su respuesta a un mercado automotriz que evoluciona constantemente.

"Estamos ofreciendo una herramienta de trabajo y aventura que respeta el medioambiente desde su proceso de fabricación en Zibo-China hasta las calles dominicanas, asegurando que el futuro de la movilidad es, ante todo, práctico y accesible para todos", destacó Iván Pérez, vicepresidente de expansión y desarrollo de negocios de Grupo Viamar.

Potencia y desempeño en cualquier terreno

Modelo presentado. (KEVIN RIVAS)

Diseñada para quienes fusionan el trabajo con la aventura, la Riddara RD6 4x4 híbrida exhibe atributos que la sitúan en la cima de su categoría:

Torque: Un máximo de 914 Nm , cifra determinante para enfrentar ascensos de hasta el 100% de pendiente con carga completa.

Un máximo de , cifra determinante para enfrentar ascensos de hasta el 100% de pendiente con carga completa. Potencia: 354 HP que garantizan agilidad en cualquier escenario; 7 modos de manejo que se adapta automáticamente a cada entorno: Eco, Comfort, Sport, Off Road, Barro, Nieve y Vadeo.

354 HP que garantizan agilidad en cualquier escenario; que se adapta automáticamente a cada entorno: Capacidad: Con una altura al suelo de 219 mm, soporta hasta 875 kg de carga y posee una capacidad de remolque de 2,500 kg.

Con una altura al suelo de 219 mm, soporta hasta 875 kg de carga y posee una capacidad de remolque de 2,500 kg. Autonomía eléctrica de 82 km (NEDC)

de Consumo combinado eficiente.

combinado eficiente. Recuperación de energía en conducción.

de energía en conducción. Diseño pensado para trabajo y aventura .

pensado para . Cabina diseñada para largas jornadas.

Sostenibilidad desde el origen

El compromiso de Geely Holding Group, socio estratégico de Grupo Viamar, se hace tangible en la fabricación de este modelo.

La RD6 nace en la planta inteligente de Zibo, China, una de las más avanzadas del mundo que opera bajo un esquema de neutralidad de carbono, energía fotovoltaica y sistemas de reciclaje de agua de circuito cerrado para garantizar que el vehículo sea limpio desde su origen.

Su estructura se basa en la plataforma M.A.P. (Multiplex Attached Platform), una arquitectura modular desarrollada en Zibo, esencial para la economía circular.

Este diseño no solo prolonga la vida útil del chasis, sino que facilita el reciclaje de los componentes de la batería al finalizar su ciclo. La Riddara R6 logra un equilibrio entre tecnología de vanguardia y respeto por los recursos de la naturaleza.

Bajo una envolvente experiencia sensorial en su moderno showroom del ensanche Naco, Grupo Viamar unificó en un mismo escenario el futuro de la movilidad y el estilo urbano.

El evento marcó el lanzamiento de la Riddara RD6 4x4 Híbrida y la nueva Geely Coolray Million, esta última con un audaz facelift diseñado para cautivar a un público joven universitario y a familias pequeñas que buscan modernidad.

Geely se consolidó como la marca de automóviles de origen chino más vendida en la República Dominicana durante el 2025, registrando 1,866 unidades matriculadas según datos de la DGII.