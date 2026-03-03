Hodelpa Hospitality gradúa primera cohorte de Hodelpa Leaders Academy

Hodelpa Hospitality celebró la graduación de la primera cohorte de su programa de formación interna Hodelpa Leaders Academy. ( FUENTE EXTERNA )

Hodelpa Hospitality celebró la graduación de la primera cohorte de Hodelpa Leaders Academy, su programa de formación interna creado para fortalecer el liderazgo organizacional y consolidar una cultura de aprendizaje continuo en toda la estructura de la empresa.

Un total de 23 asociados culminaron exitosamente esta primera edición, completando programas especializados con una carga académica de entre 23 y 125 horas, en áreas estratégicas para la gestión hotelera como hospitalidad, ventas, habilidades directivas y transformación organizacional.

Entre los programas destacados se encuentran ThePowerMBA – Tourism & Hospitality by Keytel, The Power Sales y The Power Skills.

Jamilette de la Cruz Peña. José Ramos. Danilsa Rosario.

Un enfoque estratégico

La iniciativa forma parte del enfoque estratégico de la organización orientado a elevar sus estándares de gestión, fortalecer la inteligencia comercial y desarrollar capacidades internas que acompañen su crecimiento sostenido.

En coherencia con los mensajes compartidos durante el reciente Encuentro de Líderes de Hodelpa, donde la innovación fue definida como una forma de pensar y actuar de manera permanente, Hodelpa Leaders Academy se consolida como una herramienta clave para convertir esa visión en acción.

Como resultado de esta primera cohorte, dos participantes han asumido nuevas posiciones de liderazgo dentro de la organización, reflejando el compromiso de la empresa con la movilidad y el desarrollo interno.

Con esta graduación, Hodelpa Hospitality reafirma su visión de crecimiento centrado en las personas y su apuesta por una cultura organizacional basada en la mejora continua, la excelencia operativa y el fortalecimiento del talento como motor estratégico de la compañía.

La segunda cohorte dio inicio con 40 asociados, como parte del plan de continuidad del programa desarrollado en alianza con ThePower Education y Keytell.