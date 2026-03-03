×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Vimenca y Western Union
Vimenca y Western Union

Vimenca y Western Union amplían su red de servicios con nuevas oficinas en la Zona Norte

Están operando en puntos estratégicos seleccionados con base en la demanda de los usuarios y la oportunidad de generar mayor impacto social y económico

    Expandir imagen
    Vimenca y Western Union amplían su red de servicios con nuevas oficinas en la Zona Norte
    Celeste Rosario, Christina De Los Santos, Giselle Marie Méndez Sued, Héctor Hernández y María Curiel. (FUENTE EXTERNA)

    Con el estreno de oficinas en puntos estratégicos, Vimenca y Western Union fortalecen su presencia en la zona norte y amplían su cobertura a nivel nacional. 

    Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Union, que busca ofrecer soluciones más accesibles, seguras y eficientes a todos los dominicanos.

    Las nuevas sucursales

    Las nuevas oficinas, ubicadas en Olé Joaquín Balaguer Santiago y Cedaky Mall Puerto Plata, están diseñadas para brindar una experiencia de servicio ágil y cercana, poniendo a disposición del público los productos y servicios del grupo:

    • Transacciones de remesas
    • Cambio de divisas
    • Pagos de facturas
    • Courier  

    "Con estas nuevas oficinas reafirmamos nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, respondiendo a sus necesidades con un servicio de calidad y confianza que nos ha caracterizado por décadas," expresó Giselle Marie Méndez Sued, Vicepresidenta Ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca.

    "La zona norte es un eje clave para nuestra operación y estas aperturas fortalecen nuestra conexión con esas comunidades trabajadoras y emprendedoras". 

    Las nuevas sucursales ya están operando en puntos estratégicos, seleccionados con base en la demanda de los usuarios y la oportunidad de generar mayor impacto social y económico.

    Vimenca y Western Union continúa así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando su día a día con servicios integrales bajo un mismo techo, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y al bienestar de quienes depositan su confianza en la marca. 

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.