Vimenca y Western Union amplían su red de servicios con nuevas oficinas en la Zona Norte

Celeste Rosario, Christina De Los Santos, Giselle Marie Méndez Sued, Héctor Hernández y María Curiel. ( FUENTE EXTERNA )

Con el estreno de oficinas en puntos estratégicos, Vimenca y Western Union fortalecen su presencia en la zona norte y amplían su cobertura a nivel nacional.

Estas aperturas forman parte de la estrategia de crecimiento y consolidación de Vimenca y Western Union, que busca ofrecer soluciones más accesibles, seguras y eficientes a todos los dominicanos.

Las nuevas sucursales

Las nuevas oficinas, ubicadas en Olé Joaquín Balaguer Santiago y Cedaky Mall Puerto Plata, están diseñadas para brindar una experiencia de servicio ágil y cercana, poniendo a disposición del público los productos y servicios del grupo:

Transacciones de remesas

Cambio de divisas

Pagos de facturas

Courier

"Con estas nuevas oficinas reafirmamos nuestro compromiso de estar cada vez más cerca de nuestros clientes, respondiendo a sus necesidades con un servicio de calidad y confianza que nos ha caracterizado por décadas," expresó Giselle Marie Méndez Sued, Vicepresidenta Ejecutiva de Agente de Remesas y Cambio Vimenca.

"La zona norte es un eje clave para nuestra operación y estas aperturas fortalecen nuestra conexión con esas comunidades trabajadoras y emprendedoras".

Las nuevas sucursales ya están operando en puntos estratégicos, seleccionados con base en la demanda de los usuarios y la oportunidad de generar mayor impacto social y económico.

Vimenca y Western Union continúa así su misión de apoyar a las familias dominicanas, facilitando su día a día con servicios integrales bajo un mismo techo, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y al bienestar de quienes depositan su confianza en la marca.