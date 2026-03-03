WorldWide lanza su plan de negocios de la mano de su socio alemán DEG

WorldWide Seguros reafirmó su visión estratégica y liderazgo presentando su plan de Negocios, en el marco de su acostumbrada celebración “WorldWide Awards” que se llevó a cabo en el salón Gran Tent del Hotel El Embajador.

El evento contó con la presencia de destacadas personalidades de la industria del seguro, aliados estratégicos de la empresa y los miembros del Consejo de WorldWide Group, empresa matriz de WorldWide Seguros encabezadas por su Chairman, Zanoni Selig y Thomas Kessler, Director en representación de la DEG, filial de KFW.

Zanoni Selig destacó los buenos resultados de la empresa en el año recién transcurrido, pero más importante él cumplimiento de su misión de lograr que sus clientes puedan tener acceso a las mejores atenciones médicas en cualquier parte del mundo.

Resaltó su alianza con la Clínica Universidad de Navarra en donde en los dos últimos años se han realizado más de 600 tratamientos médicos a los asegurados del grupo WorldWide en la región.

De igual forma valoró una revitalizada alianza estratégica con Cedimat, un centro de excelencia en Santo Domingo, capaz de realizar procedimientos médicos de gran complejidad.

Thomas Kessler reafirmó el apoyo de la DEG en una sociedad que lleva 15 años y en el que se ha visto como se ha logrado el extraordinario crecimiento y liderazgo de esta compañía en la región.

Destacó que lo que parecía un reto difícil se ha logrado y hoy WorldWide es uno de los principales lideres en la región en Vida Individual y Salud Internacional.

Yamel Atieh, Country Manager de WorldWide Seguros, filial de WorldWide en República Dominicana compartió las principales novedades de la empresa, entre ella el lanzamiento del “WorldWide Learning” en Santiago y Punta Cana y los nuevos planes: Security Plus y Distinction Plus.

Reconocimiento en los Awards 2026

Durante la premiación se reconoció el desempeño de los productores en distintas categorías, iniciando con los Top 3 Productores de la Zona Este. En esta categoría, el primer lugar fue otorgado a CMS Seguros, seguido de Cáceres & Asociados y Asesores y Corredores del Este, destacando el crecimiento y la gestión comercial de la región.

En el ramo de Seguros de Vida, los primeros cinco lugares del Top 10 fueron ocupados por:

Everlast Services

Del Rey & Armenteros

Scotia Corredores de Seguros

Codese & Asociados

A Plus Consulting.

Asimismo, fueron reconocidos Pedro Andújar & Asociados, Prieto Goico & Asociados, Max Corredores de Seguros, Bancalari Corredores de Seguros y Concepción de Peña Corredores de Seguros.

Finalmente, en el ramo de Seguros de Salud Internacional, el Top 10 estuvo liderado por Del Rey & Armenteros, seguido de A Plus Consulting y Peña – Izquierdo. También fueron reconocidos Ros & Asociados, Everlast Services, Marsh, Herencia BA, Matos Corredores de Seguros, Rafael A. de León & Asociados y QAsesores.