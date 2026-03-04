El equipo Francia celebrará la Francofonía con un mes de cultura

La embajadora de Francia en República Dominicana, Sonia Barbry (en el centro) en la presentación del mes de la Francofonía. ( FUENTE EXTERNA )

El Equipo Francia, formado por la Embajada de Francia, la Alianza Francesa y el Liceo Francés en la República Dominicana, proponen varias actividades en el marco del mes de la Francofonía coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que moviliza numerosas instituciones culturales y educativas del país.

Esta programación reunirá durante todo el mes de marzo una amplia diversidad de actividades que celebran la creación contemporánea, el diálogo intercultural y los valores de la Francofonía.

Bajo el lema de la creatividad, la francofonía es una comunidad internacional que celebra la lengua francesa y la cultura francófona y los lazos entre sus miembros.

A través de la educación, el arte, la música, la danza y el cine, promueve el intercambio cultural, la creatividad y la cooperación entre países francófonos, fortaleciendo los vínculos entre Francia y la República Dominicana.

Ara Starck: la estrella presentada por la Alianza Francesa de Santo Domingo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/ara-foto-scaled-aa7c7baa.jpg

Uno de los hitos de este mes es la inauguración de la exposición "Ombría" de la reconocida artista francesa Ara Starck, con una muestra original concebida especialmente para la República Dominicana.

Una serie íntima en blanco y negro que invita al público a una experiencia sensorial única. La inauguración tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 7:00 p.m. en la Alianza Francesa de Santo Domingo, con entrada libre.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 17 de abril de 2026, consolidándose como uno de los acontecimientos artísticos más relevantes del calendario cultural francófono del año.

Programación destacada

En Santo Domingo: la capital vibrará con varios eventos, entre los cuales destacan:

Miércoles 4 de marzo – 6:00 p.m. – Cafetería de la Alianza Francesa de Santo Domingo. Conferencia en el marco de la Exposición Ombría de Ara Starck.

Cafetería de la Alianza Francesa de Santo Domingo. Conferencia en el marco de la Exposición Ombría de Ara Starck. Viernes 6 de marzo – 6:00 p.m. – Sala La Dramática, Palacio de Bellas Artes. Recital de Ballet, presentado como clausura del taller impartido por Bertrand Belem, docente del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París.

– Sala La Dramática, Palacio de Bellas Artes. Recital de Ballet, presentado como clausura del taller impartido por Bertrand Belem, docente del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París. Viernes 6 de marzo – 6:00 p.m. – Jardín de la Alianza Francesa de Santo Domingo. "Signos Particulares": presentación de danza contemporánea por las coreógrafas Christiane Emmanuel (Martinica, Francia) y Patricia Ortega (República Dominicana), en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Entrada libre)

– Jardín de la Alianza Francesa de Santo Domingo. "Signos Particulares": presentación de danza contemporánea por las coreógrafas Christiane Emmanuel (Martinica, Francia) y Patricia Ortega (República Dominicana), en el marco del Día Internacional de la Mujer. (Entrada libre) Sábado 7 de marzo – 11:00 a.m. – Museo de Arte Moderno. Balade d´art: visita guiada en francés de la exposición del famoso artista de Martinica Ernest Breleur. (requiere inscripción)

– Museo de Arte Moderno. Balade d´art: visita guiada en francés de la exposición del famoso artista de Martinica Ernest Breleur. (requiere inscripción) Miércoles 11 de marzo – 7:00 p.m. – Conservatorio Nacional de Música. Concierto de música clásica francesa y ceremonia de donación de instrumentos. (Entrada libre)

– Conservatorio Nacional de Música. Concierto de música clásica francesa y ceremonia de donación de instrumentos. (Entrada libre) Viernes 13 de marzo – 7:00 p.m. – Liceo Francés de Santo Domingo. "Le goût des autres" - Cena con espectáculo organizada y presentada por los alumnos del Liceo Francés.

– Liceo Francés de Santo Domingo. "Le goût des autres" - Cena con espectáculo organizada y presentada por los alumnos del Liceo Francés. Del 16 al 28 de marzo – Mediateca de la Alianza Francesa de Santo Domingo. Experiencias y recorridos virtuales, incluyendo contenidos vinculados al Museo del Louvre y propuestas audiovisuales inmersivas.

– Mediateca de la Alianza Francesa de Santo Domingo. Experiencias y recorridos virtuales, incluyendo contenidos vinculados al Museo del Louvre y propuestas audiovisuales inmersivas. Miércoles 18 de marzo – 10:00 a.m. – INESDYC. Conferencia magistral: "¿Qué geopolítica para el Caribe? Una mirada francesa sobre los desafíos contemporáneos", por el Dr. Laurent Giacobbi. (Entrada libre)

– INESDYC. Conferencia magistral: "¿Qué geopolítica para el Caribe? Una mirada francesa sobre los desafíos contemporáneos", por el Dr. Laurent Giacobbi. (Entrada libre) Viernes 27 de marzo – 7:00 p.m. – Club Libanés Sirio Palestino. "Saveurs Francophones". Concurso Gastronómico Francófono.

Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís también se unen a esta gran fiesta cultural con una agenda diversa:

Viernes 6 de marzo – 10:00 a.m. – Centro León. "Cine, Arte y Escuela – Encuentro con docentes de francés". (Requiere inscripción)

– Centro León. "Cine, Arte y Escuela – Encuentro con docentes de francés". (Requiere inscripción) 10, 11 y 12 de marzo – 10:00 a.m. – Centro León. Visitas guiadas en francés y proyecciones de cortometrajes en el marco del programa "Cine, Arte y Escuela". (Requiere inscripción)

– Centro León. Visitas guiadas en francés y proyecciones de cortometrajes en el marco del programa "Cine, Arte y Escuela". (Requiere inscripción) Jueves 12 de marzo – 10:00 a.m. – Centro Educativo Elvido Lora, San Francisco de Macorís. Ceremonia de firma de convenio entre TV5 Monde y la Regional 7.

– Centro Educativo Elvido Lora, San Francisco de Macorís. Ceremonia de firma de convenio entre TV5 Monde y la Regional 7. Martes 17 de marzo – 7:00 p.m. – Alianza Francesa de Santiago. Proyección del documental OneHome, sobre la astrofísica Hélène Courtois. (Entrada libre)

– Alianza Francesa de Santiago. Proyección del documental OneHome, sobre la astrofísica Hélène Courtois. (Entrada libre) Miércoles 18 de marzo – 7:00 p.m. – Alianza Francesa de Santiago. Inauguración de la exposición de esculturas Paradox, de Alex Gracius. (Entrada libre)

– Alianza Francesa de Santiago. Inauguración de la exposición de esculturas Paradox, de Alex Gracius. (Entrada libre) Jueves 19 de marzo– 7:00 p.m. – CCCD UTESA, Santiago. Proyección de cine: Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar 1h50. Ficción. (Entrada libre)

– CCCD UTESA, Santiago. Proyección de cine: Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar 1h50. Ficción. (Entrada libre) Viernes 20 de marzo – 7:00 p.m. – Centro León. Video Café Francofonía : proyección de Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy . (Entrada libre)

– Centro León. Video Café : proyección de Les parapluies de Cherbourg, de . (Entrada libre) Sábado 21 de marzo – 4:00 p.m. – Centro León. Conferencia magistral : Volver a Frantz Fanon en su dimensión de paz y convivencia por la Embajadora de la Francofonía , Dra. Delia Blanco . (Entrada libre)

– Centro León. Conferencia magistral : Volver a Frantz Fanon en su dimensión de paz y convivencia por la Embajadora de la , Dra. . (Entrada libre) Miércoles 25 de marzo – 7:00 p.m. – Casa de la Cultura de la Vega. Proyección de cine: Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar 1h50. Ficción. (Entrada libre)

– Casa de la Cultura de la Vega. Proyección de cine: Divertimento de Marie-Castille Mention-Schaar 1h50. Ficción. (Entrada libre) Sábado 28 de marzo – 10:00 a.m. – Centro León.Visita guiada en francés a la exposición "Territorios de Creatividad": sesenta años del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes.

Cine durante todo el mes

Y para completar estos eventos, habrá una programación especial de cine organizada por la Cinemateca Dominicana, con proyecciones dedicadas al cine francófono.

Para más información sobre inscripciones a estas actividades y el calendario completo, visite www.afsd.net y las redes sociales de los organizadores.



