Moda Jumbo y Sócrates McKinney presentan ´Pez Loro´, una colección con propósito medioambiental

En tiempos en que el planeta reclama acciones urgentes, la moda deja de ser un simple ejercicio estético para convertirse en espejo y altavoz de su época. Hoy, más que nunca, vestir también es una postura. Y bajo esa premisa, "Moda Jumbo" presentó su nueva colección "Pez Loro", creada por el diseñador dominicano "Sócrates

McKinney", una propuesta que convierte cada prenda en un acto de conciencia ambiental.

La noche de lanzamiento estuvo marcada por un mensaje claro: "No me comas" y "Protégeme". Frases directas que apelan a la responsabilidad colectiva frente a una especie vital para el equilibrio marino.

El pez loro, responsable de producir la arena que sostiene nuestras playas, es uno de los grandes arquitectos silenciosos del Caribe. Sin él, el paisaje que define nuestra identidad y sostiene el turismo se vería seriamente amenazado.

Inspirada en el mar Caribe y en la riqueza natural de la República Dominicana, la colección despliega una paleta que evoca el entorno costero: blanco arena, verde hoja, azul marino y coral suave. Tonos que dialogan con texturas ligeras y siluetas cómodas para toda la familia.

La propuesta abarca categorías de textil y calzados: toallas de playa, sandalias, trajes de baño, bolsos, gorras, t-shirts, camisas y llaveros, todos intervenidos con elementos gráficos que celebran la figura del pez loro y su hábitat.

Se trata de piezas bonitas, prácticas y muy llevables, ideales para la temporada vacacional que se aproxima.

Un llamado a la conciencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/img-20260304-wa0740-9217324c.jpg La colección está disponible desde ya. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/20260304190331-1f875a94.jpg La muestra invita a la conciencia. (DIARIO LIBRE) ‹ >

"El pez loro hace la arena. Nosotros hacemos conciencia", proclama la colección, convirtiendo el diseño en vehículo de información.

"Pez Loro" se presenta como una iniciativa creativa para generar conversación y sensibilizar sobre la necesidad de no consumir esta especie, cuya desaparición afectaría directamente los arrecifes de coral y, en consecuencia, el entorno costero.

Durante el acto, Sachenka Rodríguez, gerente de Mercadeo de Jumbo, destacó que se trata de una propuesta con propósito, disponible desde ya en tiendas Jumbo de Luperón, Megacentro, Ágora Mall, La Romana, San Pedro, Puerto Plata, Bávaro, San Isidro e Higüey, invitando al público a adquirir las piezas y amplificar el mensaje.

Por su parte, Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana, ofreció detalles sobre la singular especie, una vecina excéntrica y esencial para los arrecifes, a menudo ignorados.

"Esta colección no se limita a poner un pez hermoso sobre una prenda hermosa; es una declaración de que la biodiversidad dominicana merece ser celebrada y protegida", afirmó.

El creador de la muestra, McKinney, reconocido por su sensibilidad social, explicó que esta propuesta da continuidad a su colección "Amenazados", donde ya había visibilizado especies en peligro de extinción, incluido el pez loro.

Ante la posibilidad de que se levantara la veda de su consumo, el diseñador decidió amplificar el mensaje desde el terreno que mejor conoce: la moda.

"La moda es un instrumento de poder", expresó. "No quería que alguien dijera ´no te lo comas´; quería que fuera el mismo pez quien, consciente de su importancia, dijera: ´No me comas, protégeme´".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/img-20260304-wa0726-6a045c1c.jpg Diseñadora Magaly Tiburcio. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/img-20260304-wa0734-67fe1bd8.jpg Airam Toribio. (KEVIN RIVAS) ‹ >

Te puede interesar Moda Jumbo presenta la colección de Maylé Vásquez "Caracol"