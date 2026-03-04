Unicornio Films y la familia Báez Cordero ofrece experiencia a periodistas en Hacienda Unicornio

Unicornio Films y la familia Báez Cordero organizaron una experiencia exclusiva para un selecto grupo de periodistas, con el propósito de conocer de cerca las bondades de la Hacienda Unicornio, ubicada en Jarabacoa, un destino turístico de hermosas locaciones para proyectos cinematográficos.

El punto de encuentro fue en las instalaciones de Unicornio Films, ubicadas en Gazcue, desde donde el grupo tuvo la oportunidad de conocer su historia y evolución, así como la visión que ha guiado su consolidación dentro de la industria audiovisual.

Posteriormente, partieron a la Hacienda Unicornio, propiedad de la familia Báez Cordero que complementa este proyecto concebido para el desarrollo creativo y la producción audiovisual.

A su llegada, los comunicadores fueron recibidos por la artista María Cordero, quien ofreció detalles sobre el proyecto, destacando sus atractivos naturales y su potencial como escenario para producciones cinematográficas y audiovisuales de factura local e internacional.

Durante la estadía, los periodistas y comunicadores disfrutaron las amenidades de esta propiedad, entre ellas piscina, juegos de mesa, billar y áreas recreativas, en un entorno que combina naturaleza y confort.

La agenda también incluyó una presentación de caballos de raza fina, resaltando uno de los principales atractivos de la propiedad, así como una cena típica que permitió a los invitados degustaran el sancocho, una de las exquisiteces de la gastronomía local.

Al día siguiente, los periodistas disfrutaron de un desayuno tradicional mangú dominicano con los tres golpes. La agenda del programa incluyó una visita al restaurante de la reconocida chef María Marte, quien en 2011 obtuvo dos estrellas Michelin cuando se desempeñaba como jefa de cocina del restaurante Club Allard, en Madrid, España.

La experiencia concluyó con un encuentro junto a representantes de la Oficina Municipal de Turismo de Jarabacoa, encabezado por su directora Yamilka Cruz, quien ofreció un recorrido por diversos atractivos del municipio, resaltando el potencial ecoturístico y cultural de esta zona de montaña.

Los puntos visitados

El grupo a bordo del autobús conocido como la Chiva, visitó:

El restaurante Café Colao

El restaurante Cine y promoción turismo sostenible

La visita a la Hacienda Unicornio también puso en relieve el impacto positivo de la industria cinematográfica en la economía dominicana.

"En los últimos años, el país se ha consolidado como uno de los destinos más atractivos del Caribe para rodajes internacionales, gracias a sus incentivos fiscales, diversidad de locaciones naturales y el fortalecimiento de su infraestructura técnica", afirmó María Cordero.

Dijo que con este tipo de encuentros, Unicornio Films y la familia Báez Cordero se unen al compromiso de promover un turismo sostenible, que a su vez, impulse la industria cinematográfica nacional, a través de la valorización de escenarios naturales únicos como los que tiene República Dominicana, y en especial Jarabacoa.

Propiedades y espacios como la Hacienda Unicornio representan una oportunidad estratégica para diversificar las locaciones, dinamizar la economía local y generar encadenamientos productivos que beneficien al destino y a sus habitantes.

