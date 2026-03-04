×
Pinturas Popular dio apertura oficial a su calendario "Murales urbanos 2026"

Puso a disposición de los artistas su sistema de personalización del color "Color Matcher Advanced"

    Pinturas Popular dio apertura oficial a su calendario "Murales urbanos 2026"
    Gabriel Abreu (Gabz), Juan Miguel Ruiz, Willy Gómez, Stephany Polanco, Cynthia de la Cruz, Cromcim Domínguez, Cristian Matos, Ariel sandil y Rafael de los Santos (Poteleche). (KEVIN RIVAS)

    Pinturas Popular dio apertura oficial a su calendario "Murales urbanos 2026", reafirmando su compromiso con el arte como herramienta de identidad y transformación social.

    En el acto, celebrado en el Lobby Central de Galería 360, se resaltó que el proyecto propone un recorrido visual por murales que han transformado sectores emblemáticos de Santo Domingo en galerías a cielo abierto. 

    Embellecimiento  Urbano

    Esta exposición es un homenaje al arte urbano popular y a su extraordinaria capacidad de convertir paredes en relatos de memoria colectiva, resistencia e identidad.

    Cada fotografía, capturada por el lente de Ciprián Bencosme, recoge la energía de barrios como:

    • Villa Juana
    • Don Bosco
    • Ciudad Nueva 
    • Calle París

    Estos proyectos fueron desarrollados con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, entidad que ha impulsado iniciativas de embellecimiento urbano en la capital. Asimismo, se destacó el trabajo de los colectivos Monumental y Proyecto Artístico Transitando, responsables de dinamizar espacios públicos y de convertir calles cotidianas en puntos de encuentro cultural.

    Como parte de esta iniciativa, Pinturas Popular puso a disposición de los artistas su sistema de personalización con "Color Matcher Advanced", ampliando las posibilidades creativas y garantizando precisión cromática en cada pieza.

    Isabel Sánchez, Carlo Riente y Aimet Castro. <br>
    Isabel Sánchez, Carlo Riente y Aimet Castro. (KEVIN RIVAS)
    Raúl Henríquez, Ciprián Bencosme, Marieli Feliz y Carlos Castillo.
    Raúl Henríquez, Ciprián Bencosme, Marieli Feliz y Carlos Castillo. (KEVIN RIVAS)
