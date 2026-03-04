Reid & Compañía introduce MB Crusher en República Dominicana

La División de Construcción, Agrícola e Industrial de Reid & Compañía presentó en el país los aditamentos MB Crusher, tecnología italiana concebida para transformar la gestión de materiales en obra.

Esta solución permite reducir la logística, elevar la productividad y optimizar costos en iniciativas de construcción, infraestructura y minería.

El encuentro, que reunió a líderes del sector construcción y agrícola, ejecutivos industriales y contratistas de infraestructura, representa un paso estratégico hacia la modernización del mercado dominicano.

La incorporación de esta tecnología no solo incrementa la productividad, sino que fortalece la rentabilidad y competitividad del sector, alineando las prácticas locales con estándares internacionales de eficiencia y economía circular.

Durante la actividad, Donald Pimentel Reid, director de Negocios Industriales, destacó el impacto operativo y financiero de esta innovación.

"La construcción moderna exige soluciones que combinen sostenibilidad, control de costos y maximización de productividad. Con MB Crusher, nuestros clientes pueden potenciar el rendimiento de sus equipos Komatsu y convertir residuos en recursos útiles en tiempo real. Es una apuesta directa a la eficiencia y al crecimiento responsable del sector", afirmó.

MB Crusher, con presencia en más de 150 países, ha consolidado su liderazgo global en soluciones de trituración y cribado in situ. Su llegada al mercado dominicano, de la mano de Reid & Compañía, robustece la transferencia de tecnología internacional hacia un país con crecimiento sostenido en desarrollo industrial y obras de infraestructura.

Alejandro Rocco, gerente de ventas de la fábrica italiana, destacó la relevancia estratégica del mercado dominicano dentro de la región.

"Vemos en República Dominicana un entorno dinámico y en expansión. Nuestra tecnología está diseñada para adaptarse a mercados que buscan elevar sus estándares operativos y ambientales. Con Reid & Compañía, encontramos un socio con visión y compromiso a largo plazo", expresó.

La posibilidad de procesar material directamente en obra representa un cambio estructural en la gestión de proyectos. Al reducir el transporte de escombros y facilitar la reutilización inmediata, las empresas disminuyen costos, optimizan tiempos y aceleran el retorno de inversión.

Stalin Pérez, gerente de ventas de la división de construcción, enfatizó el impacto financiero de la solución. "La eficiencia no es solo una ventaja técnica; es una ventaja competitiva. Incrementar la capacidad de trituración de un equipo existente mejora la rentabilidad y amplía las posibilidades operativas sin requerir grandes inversiones adicionales", explicó.

Uno de los principales diferenciadores de esta solución es su aporte a la sostenibilidad y la economía circular, aspectos cada vez más valorados por empresas que buscan modernizar sus procesos y alinearse con tendencias internacionales de construcción responsable.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/reid-2-4f5d4970.jpg Ricky Jimenez, Pavel Salcedo, Alberto Espaillat y Carlos Espaillat. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/reid-3-2b6ac36e.jpg Santiago Jimenez y Yoryi Avivarán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/reid-4-482ae0c1.jpg Bryan Tejeda y Massiel Vasquez. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El lanzamiento se desarrolló en un ambiente que combinó visión estratégica, intercambio técnico y networking de alto nivel. Ejecutivos, ingenieros y líderes del sector compartieron perspectivas sobre la evolución de la industria y la importancia de integrar tecnología, sostenibilidad y eficiencia como pilares del crecimiento.

Los aditamentos MB Crusher están orientados a empresas de movimiento de tierras y construcción general; canteras y producción de áridos; empresas de demolición y reciclaje de escombros; proyectos de obras públicas e infraestructura vial y ferroviaria; empresas de alquiler de maquinaria y flotas de servicios; desarrollos industriales y minería a pequeña y mediana escala; así como contratistas especializados en paisajismo y obra civil.

Con esta incorporación, la división de construcción de Reid & Compañía refuerza su compromiso con la innovación tecnológica, la productividad y el desarrollo sostenible, consolidando su liderazgo empresarial en un mercado en constante evolución.

