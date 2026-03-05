Aimbridge nombra a Alex Fiz como líder de las divisiones de Latam y All-Inclusive

Aimbridge Hospitality ha anunciado el nombramiento de Alex Fiz como presidente de la División Aimbridge Latinoamérica (LATAM) y de la División All-Inclusive de Aimbridge. ( FUENTE EXTERNA )

Aimbridge Hospitality, la empresa líder mundial en gestión hotelera de terceros ha anunciado hoy el nombramiento de Alex Fiz como presidente de la División Aimbridge Latinoamérica (Latam) y de la División All-Inclusive de Aimbridge, efectivo a partir del 2 de Marzo, 2026.

Leandro Castillo, actual Presidente de Aimbridge Latam, se retirará de Aimbridge con efecto el 28 de Febrero, 2026 y desempeñará el papel de Asesor para garantizar una transición fluida en la región.

Durante su mandato, Castillo dirigió las operaciones regionales y supervisó el desarrollo continuo de Aimbridge Latam. Bajo su liderazgo, la empresa también lanzó su División de All-Inclusive asegurándose de la operación y el éxito de este segmento en crecimiento.

"Estoy agradecido por el liderazgo de Leandro y los avances logrados bajo su mandato. Ha desempeñado un papel importante en la configuración del negocio de Latam y en el apoyo a su evolución a lo largo del tiempo. Su decisión de retirarse refleja un momento reflexivo tras años liderando el negocio de Latam", dijo Craig S. Smith, Presidente Ejecutivo de Aimbridge Hospitality.

"De cara al futuro, somos optimistas respecto a América Latina y estamos seguros de la evolución y éxito de nuestra División All-Inclusive que continuaremos ahora bajo el liderazgo de Alex", agregó.

Fiz encabezará la División de Aimbridge Latam y la División de All-Inclusive , al mismo tiempo que continuamos ganando terreno en los mercados internacionales en el segmento de ocio.

Alex trae consigo una amplia experiencia en Operaciones y Comercial en Europa, América Latina y el Caribe, con una trayectoria de más de 34 años de carrera en Marriott International.

El ejecutivo también lideró la División de All-Inclusive para Marriott en El Caribe y America Latina. Recientemente, supervisó una transformación multimillonaria y multiactivo de la cartera propiedad de Marriott en Barbados, renovando la identidad de múltiples resorts y alcanzando mejoras significativas en la satisfacción de los huéspedes y el desempeño financiero.

"Vemos una oportunidad significativa en Latam y en el segmento de Todo-Incluido, y lograremos ese crecimiento como siempre: mediante una ejecución disciplinada y una cultura de rendimiento que genere un valor incremental para los propietarios", continuó Craig Smith.

Acerca de Aimbridge Latam

Aimbridge Latam, una filial de Aimbridge Hospitality, atiende a una diversa cartera de propietarios hoteleros de grandes marcas globales y propiedades independientes en México y América Latina.

Como plataforma líder en gestión hotelera de terceros en la región, Aimbridge Latam colabora estrechamente con los propietarios para ofrecer un rendimiento operativo consistente y un valor a largo plazo.

Acerca de Aimbridge Todo Incluido

Lanzada en 2025, la División dedicada All-Inclusive de Aimbridge apoya las necesidades únicas del segmento All-Inclusive integrando operaciones, estrategia comercial y experiencia del cliente en un concepto único. Es una plataforma que ayuda a los propietarios a ganar valor a mediano y largo plazo en colaboración con la marca y estándares de rendimiento consistentes.

Acerca de Aimbridge Hospitality

Aimbridge Hospitality es la principal empresa mundial de gestión hotelera.

Operador de confianza de más de 80 marcas de alojamiento reconocidas a nivel mundial y activos distintivos de lujo y estilo de vida, Aimbridge ofrece resultados atractivos para los propietarios de hoteles aprovechando datos y conocimientos propietarios como autoridad en mercados y destinos clave, a la vez que crea experiencias excepcionales para los huéspedes.

La empresa se esfuerza continuamente por establecer un nuevo estándar en excelencia hotelera, liderando la industria hacia el futuro mediante una gran cantidad de recursos inigualables y acuerdos con proveedores de primer nivel, mientras recluta y desarrolla talento de primer nivel en todos los sectores y geografías clave.