Acción Cristiana designa a Alejandro Ramírez Suzaña como nuevo presidente

Acción Cristiana formalizó la transferencia de liderazgo institucional, con la salida de la presidencia de José Antonio Flaquer y la designación de Alejandro Miguel Ramírez Suzaña como nuevo presidente, marcando el inicio de una nueva etapa para la entidad.

El relevo directivo se produce en un contexto de continuidad institucional, reafirmando el compromiso de la organización con su misión, valores y todo el trabajo hasta ahora desarrollado en favor de los principios fundacionales de la nación.

Al asumir sus funciones, Alejandro Ramírez Suzaña destacó la responsabilidad que implica liderar la organización, reconociendo el legado recibido y el compromiso que conlleva dar seguimiento a la labor realizada hasta el momento por el pasado presidente, José Antonio Flaquer.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/miembros-de-la-junta-directiva-accion-cristiana-ii-85a7bcaa.jpeg Miembros de la Junta Directiva Acción Cristiana II. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, expresó su agradecimiento a la junta directiva por la confianza depositada en él para asumir la posición en esta nueva etapa.

El nuevo presidente señaló que su gestión estará orientada a fortalecer el rol de la organización, impulsando su crecimiento y proyección, con énfasis en la defensa de la verdad, la protección de la patria y el acompañamiento a los sectores más vulnerables, así como en la construcción de un futuro sólido y con propósito.

De igual forma, en sus palabras ofrecidas en la toma de posesión, proyectó una Acción Cristiana innovadora, trabajando para ampliar su capacidad de servicio, firme en sus convicciones y con una presencia relevante para su generación y para la historia.

La Junta Directiva del Grupo Acción Cristiana otorgó un reconocimiento especial al presidente saliente, José Antonio Flaquer, por su labor durante más de una década, llevando a cabo la misión de la organización, de defender y promover los valores morales cristianos en la sociedad dominicana y accionar contra la corrupción y la descomposición moral en todas sus formas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/alejandro-ramirez-suzana-actual-presidente-del-grupo-accion-cristiana-4942896f.jpeg Alejandro Ramirez Suzaña actual presidente del Grupo Accion Cristiana. (FUENTE EXTERNA)

Acerca de Alejandro Ramírez

Alejandro Miguel Ramírez Suzaña es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana (Unibe), con más de 20 años de experiencia profesional. Posee una Maestría en Derecho Internacional de los Negocios (LLM) por la Universidad Esade, de España, y estudios en Negociación en Harvard Business School.

Realizó estudios de Derecho Internacional en la Academia de La Haya y en Arbitraje Comercial Internacional en la Universidad de los Estudios de Florencia, Italia.

Es árbitro en La Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos de Santo Domingo y Santiago, miembro de los Cuerpos Colegiados del Indotel, de la Comisión de Justicia y Legislación de ANJE, del Comité Legal de AMCHAMDR, y del consejo de varias ONG y empresas.

Miembro plantador de la Iglesia Bíblica Sola Gracia (IBSG). cristiano desde hace 24 años, esposo y padre de 3 hijos.

Acerca de Acción Cristiana

Es una organización cívica que presenta defensa a los valores y la cosmovisión cristiana en nuestra sociedad, para preservar mantener y proteger la vida, la familia, la libertad y la soberanía nacional.

Tiene como visión, Influenciar a los ciudadanos y familias para hacer de la República Dominicana una nación modelo basada en los valores y principios cristianos, impulsando el bienestar social y el desarrollo económico integral en un ambiente de justicia.