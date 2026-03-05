Automía inaugura su primer Centro de Experiencia y apuesta por una nueva movilidad en RD

En un momento en que la industria automotriz global acelera su transformación hacia tecnologías más eficientes y experiencias de usuario más completas, la inauguración de Automía llega a dar respuesta a la necesidad de concentrar innovación, servicio integral y una nueva visión de movilidad, en un mismo espacio

Ubicado en la avenida Los Próceres #41, en el sector Los Jardines de Santo Domingo, el lugar desde ya cuenta con dos salones de venta, un taller especializado y un almacén de piezas, integrando las marcas Foton y Omoda | Jaecoo.

Durante el acto inaugural, el presidente de Automía, Manuel Angomás, conversó con el equipo de Diario Libre, destacando que este centro representa más que una simple sala de exhibición.

"Hoy inauguramos nuestro primer centro de experiencia, un espacio que no solo presenta vehículos, sino que introduce una nueva forma de entender la movilidad en República Dominicana. Contamos con showroom, taller, almacén de piezas y personal capacitado listo para iniciar operaciones y brindar servicio desde el primer día", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/img-20260305-wa0161-b38bc157.jpg El espacio está ubicado en Los Jardines del Norte. (KEVIN RIVAS)

La propuesta incluye vehículos con distintas tecnologías de propulsión: eléctricos, de gasolina y super híbridos, una combinación de motor eléctrico y combustible, capaces de ofrecer autonomías que pueden alcanzar hasta 1,200 kilómetros con un tanque combinado.

Perfiles del consumidor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/img-20260305-wa0185-6fec6eca.jpg Jaecoo (KEVIN RIVAS)

La estrategia de Automía apuesta por atender perfiles de consumidores distintos a través de dos líneas claramente definidas.

Por un lado, Omoda está orientada a un público joven y tecnológico, con diseños agresivos y propuestas alineadas con las tendencias contemporáneas de movilidad. Por otro, Jaecoo ofrece una estética más clásica, con énfasis en interiores de lujo y prestaciones de carácter premium.

Ambas marcas comparten un mismo segmento, pero apelan a estilos de vida diferentes, lo que permite ampliar las opciones para el conductor moderno.

Según Angomás, la propuesta también busca atraer a quienes están considerando adquirir su primer vehículo nuevo. Con precios que comienzan alrededor de los 21,000 dólares y una garantía de siete años o 200,000 kilómetros, la empresa busca facilitar el acceso a nuevas tecnologías automotrices.

La fortaleza comercial de Foton

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/img-20260305-wa0187-15a2dbd9.jpg Foton. (KEVIN RIVAS)

Dentro del portafolio, la marca Foton aporta su experiencia en el segmento de transporte productivo.

El director comercial de la marca, José Medina, nos explicó que la compañía ofrece uno de los catálogos más amplios de vehículos comerciales disponibles en el país.

"Tenemos el line-up más completo del mercado dominicano, desde vehículos de trabajo tipo platanera hasta camiones de minería, además de minibuses de pasajeros y camiones medianos y pesados", explicó.

A nivel internacional, Foton es reconocida como una de las marcas líderes en exportación de vehículos comerciales, con presencia consolidada en múltiples mercados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/img-20260305-wa0183-27488956.jpg Javier Marranzini, Alain Abreu, Claudia Finke y Pedro Díaz Cabral. (KEVIN RIVAS)