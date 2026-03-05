×
Día de la Mujer

Realizarán encuentro por el Día de la Mujer para impulsar el liderazgo femenino

La actividad se realizará el sábado 7 de marzo a las 3:00 de la tarde

El evento contará con invitadas especiales, mujeres que inspiran desde el liderazgo, quienes compartirán sus experiencias y motivarán a las asistentes

    Expandir imagen
    Realizarán encuentro por el Día de la Mujer para impulsar el liderazgo femenino
    Parte de las mujeres que participarán como panelistas en el encuentro "Mujer construye tu ser y conquista tu hacer", a celebrarse en Villa Mella con motivo del Día Internacional de la Mujer.

    El Grupo Aper invitó a la comunidad de mujeres emprendedoras a participar en el evento "Mujer construye tu ser y conquista tu hacer", un espacio dedicado al fortalecimiento femenino que reunirá a decenas de participantes en la Plaza Colina Centro, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

    La actividad se realizará el sábado 7 de marzo a las 3:00 de la tarde, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover el crecimiento personal y profesional de las mujeres.

    Paneles complementarios

    El evento contará con dos paneles complementarios:

    • "Construye tu Ser": estará orientado a resaltar la importancia del crecimiento interior de la mujer a través de la identidad, los valores, la autoestima y el propósito.

    En este panel participarán Jennifer Betances, CEO de Mujeres Que Emprenden SDN; Lina Alcalá, CEO de Creaciones Lina; María Coach, estratega de bienestar; y Raquel Aristilde Gadiel, CEO de Gadiel Floristería.

    • "Conquista tu Hacer": estará enfocado en mostrar cómo las mujeres transforman su propósito en acción mediante el emprendimiento, la innovación y el impacto social y profesional.

    En este espacio participarán Ana Campos, periodista y productora de Noticias SIN y Mucho Más; Mildred Sánchez, CEO de MercaSolutions; Darnetty Lugo, consultora jurídica; y Nelsy Pérez Matos, CEO de la comunidad Marketera.

    Asimismo, el evento contará con invitadas especiales, mujeres que inspiran desde el liderazgo, quienes compartirán sus experiencias y motivarán a las asistentes.

    La invitación está abierta para todas las mujeres interesadas en fortalecer su desarrollo personal y profesional. Para más información pueden contactar a través de Instagram en Grupo Aper o vía WhatsApp al 849-357-4140.

