Realizarán encuentro por el Día de la Mujer para impulsar el liderazgo femenino

Parte de las mujeres que participarán como panelistas en el encuentro "Mujer construye tu ser y conquista tu hacer", a celebrarse en Villa Mella con motivo del Día Internacional de la Mujer. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Aper invitó a la comunidad de mujeres emprendedoras a participar en el evento "Mujer construye tu ser y conquista tu hacer", un espacio dedicado al fortalecimiento femenino que reunirá a decenas de participantes en la Plaza Colina Centro, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

La actividad se realizará el sábado 7 de marzo a las 3:00 de la tarde, en el marco del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover el crecimiento personal y profesional de las mujeres.

Paneles complementarios

El evento contará con dos paneles complementarios:

"Construye tu Ser": estará orientado a resaltar la importancia del crecimiento interior de la mujer a través de la identidad, los valores, la autoestima y el propósito.

En este panel participarán Jennifer Betances, CEO de Mujeres Que Emprenden SDN; Lina Alcalá, CEO de Creaciones Lina; María Coach, estratega de bienestar; y Raquel Aristilde Gadiel, CEO de Gadiel Floristería.

"Conquista tu Hacer": estará enfocado en mostrar cómo las mujeres transforman su propósito en acción mediante el emprendimiento, la innovación y el impacto social y profesional.

En este espacio participarán Ana Campos, periodista y productora de Noticias SIN y Mucho Más; Mildred Sánchez, CEO de MercaSolutions; Darnetty Lugo, consultora jurídica; y Nelsy Pérez Matos, CEO de la comunidad Marketera.

Asimismo, el evento contará con invitadas especiales, mujeres que inspiran desde el liderazgo, quienes compartirán sus experiencias y motivarán a las asistentes.

La invitación está abierta para todas las mujeres interesadas en fortalecer su desarrollo personal y profesional. Para más información pueden contactar a través de Instagram en Grupo Aper o vía WhatsApp al 849-357-4140.