Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebra actividad en honor a 68 niños operados en 2025

María Isabel Hernández, Carmencita de Bisonó, Angélica Benítez de Ginebra, Sara Bermúdez y Graciela Barceló participaron en la actividad de la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez realizó una emotiva actividad dedicada a los 68 niños intervenidos quirúrgicamente del corazón durante el año 2025, como parte de su Programa de Cardiología Pediátrica.

El acto se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cardiovascular Mons. Nicolás de Jesús López Rodríguez de CEDIMAT, con la presencia de voluntarias, invitados especiales, colaboradores y familias beneficiadas por el programa.

Durante la actividad, la señora Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la fundación, destacó la importancia del Programa de Cardiología Pediátrica, resaltando su impacto en la vida de niños de escasos recursos que requieren intervenciones de alta complejidad.

Asimismo, enfatizó el alcance social de la iniciativa y la invaluable colaboración de padrinos y donadores, cuyo respaldo ha sido fundamental para hacer posible cada cirugía.

Espacio de celebración

El evento fue un espacio de celebración, gratitud y reflexión sobre el compromiso colectivo que ha permitido devolver esperanza y calidad de vida a decenas de familias dominicanas.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo del padre Melvin, quien ofreció un mensaje cargado de fe y reconocimiento al esfuerzo conjunto de médicos, voluntarios, aliados y benefactores que sostienen esta noble causa.

La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras reafirma su compromiso de continuar ampliando el acceso a servicios de salud cardiovascular pediátrica, trabajando para que ningún niño quede sin atención por falta de recursos.