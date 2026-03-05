Especialista dominicana participa en simposio entre Latinoamérica y EE. UU. sobre vejiga hiperactiva

La doctora Merycarla Pichardo durante su ponencia en el simposio SUFU–Alapp. ( FUENTE EXTERNA )

La uróloga dominicana Merycarla Pichardo formó parte del Primer Simposio conjunto entre la Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU) y la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (Alapp), un encuentro académico que marca un precedente en la colaboración científica entre Latinoamérica y Estados Unidos.

El evento celebrado en Puerto Rico reunió a líderes internacionales en urología funcional para debatir los avances más recientes y las direcciones futuras en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, una condición que afecta significativamente la calidad de vida de millones de personas en el mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/especialistas-que-participaron-en-el-simposio-en-33e883f7.jpg Especialistas que participaron en el simposio. (FUENTE EXTERNA)

Actualizaciones y nuevas terapias

Durante el simposio, especialistas como los doctores Ervin Kocjancic, Adrián Gutiérrez, Raul Valdevenito, Alvaro Lucioni y Pichardo compartieron actualizaciones basadas en evidencia sobre nuevas terapias farmacológicas, neuromodulación avanzada y estrategias de medicina personalizada para pacientes con síntomas urinarios complejos.

El encuentro fue encabezado por la doctora Anne Cameron, presidenta de SUFU, y el doctor Cristian Cobreros, presidente de Alapp, quienes resaltaron la importancia de unificar criterios académicos y fomentar la colaboración entre ambas regiones.

La participación de la doctora Pichardo en este escenario internacional reafirma la presencia de especialistas dominicanos en espacios de alto nivel científico y consolida el posicionamiento del país en foros académicos globales vinculados a la urología funcional y la medicina pélvica.

Este primer simposio SUFU–Alapp sienta las bases para futuras iniciativas conjuntas de educación médica continuada, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y la calidad de atención para los pacientes.