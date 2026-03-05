×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
simposio SUFU–Alapp
simposio SUFU–Alapp

Especialista dominicana participa en simposio entre Latinoamérica y EE. UU. sobre vejiga hiperactiva

El evento celebrado en Puerto Rico reunió a líderes internacionales en urología funcional para debatir los avances más recientes

    Expandir imagen
    Especialista dominicana participa en simposio entre Latinoamérica y EE. UU. sobre vejiga hiperactiva
    La doctora Merycarla Pichardo durante su ponencia en el simposio SUFU–Alapp. (FUENTE EXTERNA)

    La uróloga dominicana Merycarla Pichardo formó parte del Primer Simposio conjunto entre la Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU) y la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico (Alapp), un encuentro académico que marca un precedente en la colaboración científica entre Latinoamérica y Estados Unidos.

    El evento celebrado en Puerto Rico reunió a líderes internacionales en urología funcional para debatir los avances más recientes y las direcciones futuras en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, una condición que afecta significativamente la calidad de vida de millones de personas en el mundo.

    Expandir imagen
    Infografía
    Especialistas que participaron en el simposio. (FUENTE EXTERNA)

    Actualizaciones y nuevas terapias

    Durante el simposio, especialistas como los doctores Ervin Kocjancic, Adrián Gutiérrez, Raul Valdevenito, Alvaro Lucioni y Pichardo compartieron actualizaciones basadas en evidencia sobre nuevas terapias farmacológicas, neuromodulación avanzada y estrategias de medicina personalizada para pacientes con síntomas urinarios complejos.

    • El encuentro fue encabezado por la doctora Anne Cameron, presidenta de SUFU, y el doctor Cristian Cobreros, presidente de Alapp, quienes resaltaron la importancia de unificar criterios académicos y fomentar la colaboración entre ambas regiones.

    La participación de la doctora Pichardo en este escenario internacional reafirma la presencia de especialistas dominicanos en espacios de alto nivel científico y consolida el posicionamiento del país en foros académicos globales vinculados a la urología funcional y la medicina pélvica.

    Este primer simposio SUFU–Alapp sienta las bases para futuras iniciativas conjuntas de educación médica continuada, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y la calidad de atención para los pacientes.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.