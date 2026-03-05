El Voluntariado Banreservas conmemora el Día Internacional de la Mujer

El Voluntariado Banreservas celebró el encuentro "Dos orígenes, un propósito", por motivo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer,una iniciativa que resaltó los antecedentes históricos de esta fecha, poniendo en perspectiva sus orígenes en Estados Unidos y Rusia.

La actividad, realizada en el Hotel Jaragua, estuvo encabezada por la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, presidenta del Voluntariado Banreservas, quien condujo una narrativa en vivo que transportó a los asistentes a los momentos más trascendentales de estos movimientos históricos.

A través de imágenes, recursos audiovisuales y dramatizaciones cuidadosamente recreadas, el público vivió una experiencia inmersiva que combinó historia, reflexión y sensibilidad.

Durante su intervención, la doctora Quijano de Aguilera agradeció la presencia de los asistentes y subrayó la importancia de recordar estos acontecimientos, que marcaron un antes y un después en la lucha por la igualdad.

Historia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/whatsapp-image-2026-03-05-at-33220-pm-fd293a34.jpeg público asistente. (FUENTE EXTERNA)

Según una de las versiones históricas, el 8 de marzo de 1857 se registró en Estados Unidos una huelga protagonizada por mujeres trabajadoras que exigían mejores salarios, condiciones laborales más dignas, respeto a las horas de descanso y la reducción de extensas jornadas laborales.

"La historia de esta huelga también está vinculada a un incendio ocurrido en una de las fábricas textiles, un hecho lamentable que impulsó la creación de leyes de seguridad laboral", expresó la doctora Quijano de Aguilera.

Asimismo, destacó que la Organización de las Naciones Unidas reconoció oficialmente esta fecha e instó a los Estados miembros a institucionalizar su conmemoración a nivel global.

Al narrar los acontecimientos vinculados a Rusia, añadió: "El 8 de marzo se asocia con las mujeres trabajadoras de Petrogrado, nombre histórico de la actual San Petersburgo, quienes iniciaron una huelga bajo el lema Pan y Paz, marcando el inicio de la Revolución de 1917. Posteriormente, esta fecha fue declarada día festivo en conmemoración de aquella histórica movilización".