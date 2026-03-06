"Cuando el arte llega a la mesa": Domino´s lanza una colección inspirada en Silvio Ávila
La cadena presenta "Arte en la mesa", una serie de nueve piezas coleccionables basadas en la obra "Cazadora de ilusiones", que convierten cada comida en casa en una experiencia creativa.
A veces, una pizza puede ser mucho más que una comida rápida. Puede convertirse en un pequeño momento de inspiración.
Con esa idea en mente, Domino´s Pizza presenta "Arte en la mesa", una nueva promoción que une gastronomía y creatividad a través de una colección exclusiva creada junto al artista dominicano Silvio Ávila.
La iniciativa invita a los clientes a transformar sus comidas cotidianas en una experiencia diferente: una colección de nueve piezas coleccionables en melamina de alta calidad, pensadas no solo para lucir bien en la mesa, sino también para ser prácticas y duraderas en el día a día.
Un universo para soñar
Las piezas están inspiradas en la serie artística "Cazadora de ilusiones", una propuesta visual cargada de color, personajes y simbolismo.
En ella, figuras imaginarias -movidas por la creatividad y la esperanza- intentan alcanzar la luna, recordándonos que los sueños, por imposibles que parezcan, siempre merecen ser perseguidos.
La colaboración no es casual. A través de esta propuesta, la marca busca acercar el arte a los hogares y, al mismo tiempo, celebrar el talento local.
"´Arte en la mesa´ es una propuesta de valor diferenciada que conecta con la vida y los sueños de nuestros clientes, y al mismo tiempo apoya el talento artístico dominicano", expresó María Vásquez, vicepresidenta de la marca.
Arte que llega a casa
La promoción estará disponible por tiempo limitado en las 47 tiendas Domino´s del país, tanto para carry out, dine in como para delivery.
Los interesados también pueden realizar sus pedidos a través de los distintos canales digitales de la marca o visitando su página web.
Con esta iniciativa, Domino´s no solo apuesta por innovar en sus promociones, sino también por crear experiencias memorables alrededor de la mesa, donde la comida, el arte y la imaginación se encuentren en un mismo lugar.