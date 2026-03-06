"Cuando el arte llega a la mesa": Domino´s lanza una colección inspirada en Silvio Ávila

Silvio Ávila, María Vázquez y Luis Rodríguez durante la presentación de "Arte en la mesa", una colección inspirada en Silvio Ávila. ( FUENTE EXTERNA )

A veces, una pizza puede ser mucho más que una comida rápida. Puede convertirse en un pequeño momento de inspiración.

Con esa idea en mente, Domino´s Pizza presenta "Arte en la mesa", una nueva promoción que une gastronomía y creatividad a través de una colección exclusiva creada junto al artista dominicano Silvio Ávila.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/rmm0823jpg-c7ee1d74.jpeg El artista dominicano Silvio Ávila. (FUENTE EXTERNA)

La iniciativa invita a los clientes a transformar sus comidas cotidianas en una experiencia diferente: una colección de nueve piezas coleccionables en melamina de alta calidad, pensadas no solo para lucir bien en la mesa, sino también para ser prácticas y duraderas en el día a día.

Un universo para soñar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/rmm1415jpg-6df63273.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/rmm1420jpg-4013ef42.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/rmm1417jpg-ebf161fc.jpeg ‹ >

Las piezas están inspiradas en la serie artística "Cazadora de ilusiones", una propuesta visual cargada de color, personajes y simbolismo.

En ella, figuras imaginarias -movidas por la creatividad y la esperanza- intentan alcanzar la luna, recordándonos que los sueños, por imposibles que parezcan, siempre merecen ser perseguidos.

La colaboración no es casual. A través de esta propuesta, la marca busca acercar el arte a los hogares y, al mismo tiempo, celebrar el talento local.

"´Arte en la mesa´ es una propuesta de valor diferenciada que conecta con la vida y los sueños de nuestros clientes, y al mismo tiempo apoya el talento artístico dominicano", expresó María Vásquez, vicepresidenta de la marca.

Arte que llega a casa

La promoción estará disponible por tiempo limitado en las 47 tiendas Domino´s del país, tanto para carry out, dine in como para delivery.

Los interesados también pueden realizar sus pedidos a través de los distintos canales digitales de la marca o visitando su página web.

Con esta iniciativa, Domino´s no solo apuesta por innovar en sus promociones, sino también por crear experiencias memorables alrededor de la mesa, donde la comida, el arte y la imaginación se encuentren en un mismo lugar.



