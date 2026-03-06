Guarina y Arajet lanzan iniciativa para conectar a todos los dominicanos

Guarina Leche, marca del portafolio de galletas dulces de Corporación Multi Inversiones (CMI), lanzó "Unimos Corazones", una iniciativa que busca reconectar a las familias que viven separadas por la distancia, promoviendo momentos de cercanía, unión y bienestar emocional.

En alianza con Arajet, la aerolínea bandera de la República Dominicana, la promoción permitirá que cinco ganadores vivan la experiencia de reencontrarse con sus seres queridos en el país.

"Con ´Unimos Corazones´, a través de Guarina Leche, queremos ser ese puente que acerca a las familias dominicanas, sin importar la distancia, generando momentos de alegría y conexión que permanecen en el tiempo", expresó Ana Largaespada, coordinadora de galletas dulces de Corporación Multi Inversiones de Alimentos (CMIA).

José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicación de Arajet, expresó "Creemos firmemente que volar no solo conecta destinos, sino también emociones e historias personas, y a través de esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso de acercar a las familias dominicanas e impulsar conexiones reales entre personas, culturas y corazones."

Esta iniciativa responde a una realidad que viven millones de dominicanos: la distancia física con sus seres queridos. En este contexto, la marca reafirma su compromiso de acompañar a los consumidores en los momentos que fortalecen los vínculos familiares y promueven la conexión emocional.

En un país donde más de 2.8 millones de dominicanos residen en el exterior, Guarina Leche reconoce la importancia de mantener vivos los lazos familiares, las tradiciones y los momentos de encuentro que fortalecen la identidad y la unión, a través de ese vínculo que une a quienes están lejos.

Mecánica de participación

Se seleccionarán cinco ganadores: el primer ganador será anunciado el 18 de marzo de 2026 y tendrá hasta el 5 de abril para hacer uso del premio, mientras que los otros cuatro ganadores se anunciarán el 10 de abril de 2026 y podrán utilizar su premio hasta el 30 de abril de 2027.

Cada ganador tendrá la oportunidad de beneficiar a un familiar y a un acompañante que vivan en el extranjero para viajar a República Dominicana y reencontrarse. Participar es sencillo:

Al comprar galletas Guarina Leche en cualquiera de sus dos presentaciones: 8 unidades de 40 gramos o 4 unidades de 210 gramos , registrar el número de lote en su página web www.guarinaleche.com

en cualquiera de sus dos presentaciones: , registrar el número de lote en su página web Completar sus datos en un formulario

Aceptar los términos y condiciones para que la participación sea válida.

